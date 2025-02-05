Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным

Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с участием Путина, если это будет «единственной конфигурацией» для достижения мира. На Украине действует запрет на переговоры с Путиным. Москва считает Зеленского нелегитимным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если других вариантов в рамках урегулирования не будет. Видео опубликовано на YouTube-канале Моргана.

«Если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы примем эту конфигурацию», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, как он будет себя чувствовать, сидя напротив Путина во время потенциальных мирных переговоров совместно с США и ЕС.

Президент Украины добавил, что в этом случае он «не будет добрым» по отношению к российскому президенту, поскольку считает его своим врагом и уверен, что Путин относится к нему так же.

Путин в конце января говорил, что вести переговоры Россия готова с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но Зеленский, по его мнению, «в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать». «Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — заявил Путин в интервью телеведущему Павлу Зарубину.

30 сентября 2022 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об отказе от переговоров с Путиным, в октябре оно вступило в силу после одобрения Зеленским. Этому предшествовало присоединение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России по итогам референдумов.

Зеленский в конце января допустил прямые переговоры с российским президентом при условии получения гарантий безопасности со стороны США или Европы, в частности от президента Штатов Дональда Трампа. Целью запрета на переговоры с Путиным он назвал «остановку сепаратизма» на Украине, поскольку существовало «много теневых переговорных коридоров». «Я — президент Украины, я — лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я это запретил», — подчеркнул Зеленский.

Москва считает его нелегитимным президентом после истечения полномочий в мае 2024 года.«Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры. Поэтому обсуждать при сохранении в силе того самого указа возможную композицию участников — наверное, это забегать вперед», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в начале февраля.

Так он прокомментировал слова Зеленского, который ожидает, что сначала украинская сторона проведет переговоры с Трампом, а затем состоится мирный саммит, в котором примут участие Киев, Москва, Вашингтон и Брюссель.

Выборы президента на Украине должны были пройти весной прошлого года, однако не состоялись из-за введенного с начала конфликта военного положения, которое прямо запрещает выборы президента, Верховной рады, внесение изменений в Конституцию. Киев обещал провести выборы сразу после достижения мирного соглашения с Россией.

США предложили Украине сделать это до конца 2025 года, отмечая, что в демократических странах голосования проходят и во время конфликтов. По данным Reuters, в Вашингтоне считают, что победитель выборов мог бы вести диалог с Россией по поводу долгосрочного мирного соглашения. В Киеве такой план назвали «провальным».

Путин называл единственной легитимной властью на Украине, с которой можно вести переговоры, Верховную раду и ее спикера Руслана Стефанчука. При этом выборы в Раду должны были пройти осенью 2023 года, но не состоялись также из-за военного положения. Стефанчук указывал, что по Конституции «президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины», а так как выборы не проводили из-за военного положения, Зеленский остается легитимным главой государства.