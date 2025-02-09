Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщил в интервью New York Post американский лидер.
«Я лучше промолчу», — ответил Трамп на вопрос о продолжительности беседы.
Президент США поделился впечатлением, что Путину «действительно небезразлична» гибель солдат на поле боя: «Он хочет, чтобы люди перестали умирать». Трамп заверил в наличии конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта и выразил надежду, что его удастся реализовать быстро. «На Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной», — добавил президент США.
Трамп рассказал о желании заключить сделку с украинским президентом Владимиром Зеленским на $500 млн относительно доступа к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Обращаясь к советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, который находился рядом в кабинете президента на борту номер один, Трамп произнес: «Давайте проведем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. Молодые мужчины, такие как мои сыновья».
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет на следующей неделе с 14 по 16 февраля, говорится в материале NYP.
Прежде Трамп и Путин выражали готовность к проведению встречи для обсуждения российско-украинского конфликта. По сведениям Reuters, Москва рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве возможных мест для проведения встречи. Кремль отказался комментировать эти данные, Белый дом не стал подтверждать их. Контакты между странами по «линии отдельных ведомств» в последнее время оживились, отмечал представитель российского президента Дмитрий Песков.
Российская сторона требует признания своего суверенитета вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, а также официального признания Киевом утраты этих регионов и Крыма. Кроме того, Москва настаивает на демилитаризации Украины, ее внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе. Украинские власти хотят получить гарантии безопасности, частичное вступление в НАТО, а также не желают юридически отказываться от утраченных регионов.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин