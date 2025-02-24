Премьер Дании назвала опасным мирное урегулирование конфликта на Украине

Премьер Дании заявила, что мир на Украине может быть «опаснее войны»

США создают «много неопределенности» в отношении конфликта на Украине, поэтому мир может быть «опаснее, чем война», считает премьер Дании. Захарова в ответ спросила Копенгаген, «опаснее ли здоровье болезни»

Метте Фредериксен (Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters)

Мирное урегулирование конфликта на Украине может быть «опаснее, чем война», заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе своего визита в Киев. Видеозапись с ее выступления приводит DR TV.

«Я понимаю, что многие люди считают, что мирное урегулирование или прекращение огня — хорошая идея, но мы рискуем тем, что мир на Украине на самом деле [может быть] опаснее, чем война, которая идет сейчас», — сказала она.

Фредериксен заявила, что администрация Дональда Трампа создает «много неопределенности» в отношении НАТО, ЕС и конфликта на Украине. Она также выразила сомнения в том, что президент России Владимир Путин стремится к мирной сделке. «Я не так уверена в американцах, как раньше... Но я думаю, что все удивлены скоростью, с которой возникла неопределенность с американской стороны, и мы должны на это реагировать», — отметила премьер Дании.

Комментируя ее высказывания, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обратилась к Копенгагену с вопросом: «А здоровье опаснее болезни?»

Трамп еще в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал завершить боевые действия на Украине. Сначала он оценивал возможные сроки этой инициативы в сутки, позднее — в шесть месяцев. После возвращения республиканца в Белый дом состоялась первая с начала военной операции встреча высокопоставленных представителей России и США без участия украинской и европейской делегаций. Он также предлагает Украине заключить сделку по редкоземельным металлам в обмен на продолжение помощи.

Киев настаивает на обеспечении гарантий безопасности со стороны Запада в виде членства в НАТО или ядерного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский допускал возможность возвращения утраченных населенных пунктов дипломатическим путем после окончания боев. Он также называл «сильной картой» на будущих переговорах украинскую операцию в Курской области и обещал предложить Москве обмен территориями.

Путин летом 2024-го предлагал в качестве условий для переговоров вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, зафиксировать внеблоковый и безъядерный статус Украины и снять с Москвы международные санкции. В российском МИДе исключали возможность обмена с Киевом территориями в ходе мирной сделки.