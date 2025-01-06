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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский объяснил, каким видит «путь к миру»

Зеленский заявил о готовности Украины к урегулированию при гарантиях НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев хочет гарантий безопасности от НАТО и поставок оружия, которое не будет применено при работающем режиме прекращения огня, сказал Зеленский. Москва видит в стремлении Украины опасность «неконтролируемой эскалации»
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Украине для дипломатического урегулирования нужны гарантии безопасности в отношении территорий, которые она контролирует, и частичное вступление в НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью подкастеру Лексу Фридману, запись опубликована на YouTube.

Так он ответил на вопрос блогера, каким должен быть «путь к миру».«До прекращения огня: сильная Украина. Сильные украинские позиции? Да, мы можем поговорить об этом с [избранным президентом США Дональдом] Трампом. Я думаю, мы можем поговорить насчет гарантий безопасности. Но быстрый шаг это НАТО, частичное членство в НАТО», — сказал Зеленский.

По его задумке, гарантии НАТО будут распространять лишь на территории, контролируемые Киевом, причем власти Украины не будут официально отказываться от претензий на утраченные регионы — Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области.

Политик отметил, что в курсе скептического отношения Трампа к стремлению Украины стать членом альянса. Со слов Зеленского, атлантическая интеграция — часть желаемых гарантий безопасности, важны также поставки вооружений, которые Украина не будет использовать при соблюдающемся режиме прекращения огня.

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Российские власти выдвигают другие условия для возобновления переговоров: вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и признание над этими регионами российского суверенитета, снятие международных санкций, обязательство Украины быть нейтральной, безъядерной и внеблоковой страной, демилитаризация Украины.

Вступление Украины в НАТО в нынешних условиях «поставит крест» на урегулировании конфликта на Украине политико-дипломатическим путем, «сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации», сообщил МИД России.

Поставки западного оружия Украине не изменят ход военного конфликта, считает Кремль.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне», — сказал Трамп в конце декабря. Советники Трампа разработали предложения, которые могут стать основой мирного плана. Они содержат пункты об отказе Украины от членства в НАТО и ее территориальных уступках.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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