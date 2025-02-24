Путин заявил, что Зеленский мешает Трампу добиться мира на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский препятствует установлению мира, которого добиваются власти Москвы и Вашингтона. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, Трамп призывает киевские власти провести президентские выборы и таким образом пытается оздоровить ситуацию на Украине и сохранить украинскую государственность.

«Действующий президент (США — РБК) объявил о том, что он хочет добиться мира. Кстати говоря, мы тоже и как можно быстрее. А действующий глава режима, он стоит на пути к достижению этой цели», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

В интервью глава государства также добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы Украина «в конечном итоге превратилась в дружественное соседнее государство».

Россия и США договорились возобновить сотрудничество в некоторых областях по итогам февральских переговоров в Эр-Рияде. 24 февраля Трамп заявил, что стороны ведут переговоры о «крупных сделках по экономическому развитию» и урегулировании конфликта на Украине.