Путин заявил о готовности вернуться к переговорам по Украине

Путин отметил, что Россия не раз выражала готовность вести диалог для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что без повышения доверия между США и Россией сделать это нельзя, и высоко оценил встречу сторон в Эр-Рияде

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия готова вернуться к переговорам по украинскому урегулированию, заявил президент Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Я уже сто раз об этом сказал: хотят — пожалуйста, пусть ведут эти переговоры. И мы будем готовы вернуться за стол переговоров», — сказал он.

Он отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Европой или Киевом, контакты прекратили эти стороны, а не российская.

Глава государства высоко оценил итоги переговоров России и США в Эр-Рияде и добавил, что «результат есть».

«Без повышения уровня доверия между РФ и Соединенными Штатами решить в том числе и украинский кризис невозможно», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Президент отметил, что желает встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, но встречу нужно подготовить.

Путин подчеркнул, что истерика Украины по поводу того, что она не была представлена на переговорах России и США, неуместна.

Российско-американская встреча в Саудовской Аравии прошла 18 февраля, она продлилась четыре с половиной часа. Помимо украинского урегулирования, поднимались и вопросы двустороннего сотрудничества.

Одним из итогов диалога Путин назвал договоренность возобновить нормальную работу дипломатических ведомств, также он отметил, что речь шла о возобновлении совместной работы на Ближнем Востоке (Сирия и палестино-израильское урегулирование), обсуждались вопросы экономики, энергетики, космоса.

Госдепартамент сообщал, что по итогам встречи стороны договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине «таким образом, чтобы это было долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне переговоров в Саудовской Аравии говорил, что никакие соглашения о судьбе Украины не могут быть заключены без участия украинских представителей. Договоренности между Россией и США могут касаться только их двусторонних отношений, отмечал он.