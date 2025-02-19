 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил о готовности вернуться к переговорам по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин отметил, что Россия не раз выражала готовность вести диалог для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что без повышения доверия между США и Россией сделать это нельзя, и высоко оценил встречу сторон в Эр-Рияде
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия готова вернуться к переговорам по украинскому урегулированию, заявил президент Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Я уже сто раз об этом сказал: хотят — пожалуйста, пусть ведут эти переговоры. И мы будем готовы вернуться за стол переговоров», — сказал он.

Он отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Европой или Киевом, контакты прекратили эти стороны, а не российская.

Глава государства высоко оценил итоги переговоров России и США в Эр-Рияде и добавил, что «результат есть».

«Без повышения уровня доверия между РФ и Соединенными Штатами решить в том числе и украинский кризис невозможно», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Президент отметил, что желает встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, но встречу нужно подготовить.

Путин подчеркнул, что истерика Украины по поводу того, что она не была представлена на переговорах России и США, неуместна.

О чем договорились Россия и США в Саудовской Аравии. Главное
Политика
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская&nbsp;Аравия. 18 февраля 2025 года

Российско-американская встреча в Саудовской Аравии прошла 18 февраля, она продлилась четыре с половиной часа. Помимо украинского урегулирования, поднимались и вопросы двустороннего сотрудничества.

Одним из итогов диалога Путин назвал договоренность возобновить нормальную работу дипломатических ведомств, также он отметил, что речь шла о возобновлении совместной работы на Ближнем Востоке (Сирия и палестино-израильское урегулирование), обсуждались вопросы экономики, энергетики, космоса.

Госдепартамент сообщал, что по итогам встречи стороны договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине «таким образом, чтобы это было долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне переговоров в Саудовской Аравии говорил, что никакие соглашения о судьбе Украины не могут быть заключены без участия украинских представителей. Договоренности между Россией и США могут касаться только их двусторонних отношений, отмечал он.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

Макрон отказался отправлять французские войска на Украину

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона

Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом

МТС: идея РКН о сборе IP-адресов несет риски для тайны связи

Ставки по кредиткам растут второй месяц подряд

У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин Украина переговоры Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лавров заявил, что поднимал в Эр-Рияде вопрос русской культуры на Украине
Политика
Песков заявил, что Путин назначит переговорщика по Украине после США
Политика
Песков назвал переговоры с США важным шагом для урегулирования по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 18 фев, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 18 фев, 17:38
Рубен Варданян объявил голодовкуПолитика, 17:36
В Карачаево-Черкесии нашли тела погибших при сходе лавины туристовОбщество, 17:35
ЦБ опустил официальный курс доллара ниже ₽91Инвестиции, 17:32
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал престижного турнира в ДубаеСпорт, 17:30
В Северной Осетии остановили поиски пропавших туристовОбщество, 17:17
Путин заявил о желании подготовленной встречи с ТрампомПолитика, 17:16
Северная пенсия: стаж для женщин и мужчин, размер, как получитьИнвестиции, 17:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 17:11
Мосгордума приняла закон о штрафах за несоблюдение облика зданийНедвижимость, 17:05
В Армении создадут комиссию для пересмотра стратегии нацбезопасностиПолитика, 17:02
Путин сообщил, что российская бригада перешла границу с Сумской областьюПолитика, 17:00
Лавров напомнил, что формат «три плюс три» для Грузии открытПолитика, 16:55
Путин возложил цветы к памятнику СобчакуПолитика, 16:51
Путин заявил о готовности вернуться к переговорам по УкраинеПолитика, 16:50