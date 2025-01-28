Путин назвал условия переговоров с Украиной

Хотя Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным лидером, Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

«Да, вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — указал глава государства.

Он напомнил, что срок полномочий украинского президента — пять лет, и после истечения этого срока он не обладает легитимностью, в отличие от Верховной рады — представительного органа власти.

«Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам, но с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, юристы должны нам подтвердить легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения», — сказал президент.

Президент также отметил, что переговоры осложняются декретом, принятым в Киеве, который запрещает переговоры с Владимиром Путиным, пока тот является главой государства. Путин счел это юридической ловушкой.

«Если сейчас мы начнем вести переговоры, они будут нелегитимны. Правда, есть проблема: когда нынешний глава режима подписывал этот указ, он был относительно легитимным президентом, а теперь он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка в чем, засада в чем, ловушка. Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать — юридический способ есть, пожалуйста. Пускай в соответствии с Конституцией, это сделает председатель Рады», — объяснил Путин.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили, поскольку в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. В 2023 году на Украине отменили выборы в Раду, которые должны были состояться в октябре исходя из тех же соображений.

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