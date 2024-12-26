Путин заявил о стремлении к завершению конфликта на Украине
Россия стремится к завершению конфликта на Украине, заявил президент Владимир Путин, передает «Интерфакс». Так он прокомментировал журналистам сообщения о планах команды избранного президента США Дональда Трампа заморозить конфликт. В то же время возможность завершить конфликт в 2025 году он оценил фразой «вашими бы устами да мед пить».
«Мы тоже стремимся к завершению конфликта на Украине», — ответил он на вопрос о мирных инициативах новой администрации Белого дома.
Он подчеркнул, что «задача номер один» на 2025 год — это достижение всех целей спецоперации. Россия продолжит добиваться успехов на фронте, заверил он. «Мы исходим из того, что мы будем добиваться успехов на линии соприкосновения боевого и будем добиваться решения задач в сфере экономики, а она база всего, решения социальных вопросов, вопросов военной безопасности, безопасности в самом широком смысле слова. Мы будем двигаться в соответствии с намеченными планами», — сказал он.
Путин рассказал, что каждый день, «днем и ночью» получает информацию о ситуации на фронте.
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