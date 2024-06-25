Советники Трампа раскрыли детали мирного плана по Украине

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Два ключевых советника Дональда Трампа — начальники штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства (2017-2021) генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог и Фред Флейтц — представили ему план по урегулированию конфликта на Украине в случае победы экс-президента США на выборах главы государства в ноябре.

Инициатива предполагает, что Киев получит больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. В то же время Вашингтон предупредит Москву об усилении поддержки Киева в случае любого отказа от переговоров, рассказал Reuters Келлог. Согласно плану, во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».

Советник представили стратегию Трампу, и он «отреагировал положительно», заявил Флейг. «Я не утверждаю, что он согласился с этим или с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь», — сказал он.

В то же время пресс-секретарь экс-президента Стивен Чунг заявил, что официальными следует считать только заявления, сделанные Трампом или уполномоченными членами его предвыборной кампании.

«Ценность любого плана заключается в нюансах и в том, чтобы учитывать реальное положение дел на земле», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии Reuters.

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