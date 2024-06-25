 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Советники Трампа раскрыли детали мирного плана по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Два ключевых советника Дональда Трампа — начальники штабов в Совете нацбезопасности в период его президентства (2017-2021) генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог и Фред Флейтц — представили ему план по урегулированию конфликта на Украине в случае победы экс-президента США на выборах главы государства в ноябре.

Инициатива предполагает, что Киев получит больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. В то же время Вашингтон предупредит Москву об усилении поддержки Киева в случае любого отказа от переговоров, рассказал Reuters Келлог. Согласно плану, во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».

Советник представили стратегию Трампу, и он «отреагировал положительно», заявил Флейг. «Я не утверждаю, что он согласился с этим или с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь», — сказал он.

В то же время пресс-секретарь экс-президента Стивен Чунг заявил, что официальными следует считать только заявления, сделанные Трампом или уполномоченными членами его предвыборной кампании.

«Ценность любого плана заключается в нюансах и в том, чтобы учитывать реальное положение дел на земле», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии Reuters.

Материал дополняется.

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп мирный план
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 24 июн, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 24 июн, 17:49
В Дагестане после теракта начнут проверки личных дел чиновников Политика, 11:00
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц Инвестиции, 11:00
В Академии РФС раскрыли сильные и слабые стороны Украины на Евро Спорт, 10:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:48
Синегубов сообщил о взрывах в Харькове Политика, 10:44
Ресурсы, компетенции: как сегодня развивается приборостроительная отрасль РБК+, 10:44
Как россиянин стал соавтором чемпионского гола в НХЛ Спорт, 10:43
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Кремль оценил мирный план советников Трампа Политика, 10:41
Сертификат на протез: как меняется господдержка людей с инвалидностью Отрасли, 10:40
Советники Трампа раскрыли детали мирного плана по Украине Политика, 10:32
Как ИИ угрожает приложениям для изучения иностранных языков и репетиторам Pro, 10:27
Жители регионов обогнали москвичей по интересу к столичным новостройкам Недвижимость, 10:24
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 10:16
Число погибших при теракте в Дагестане полицейских выросло до 16 Политика, 10:15