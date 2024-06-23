Трамп заявил, что Байден скоро втянет США в третью мировую войну

Американский президент Джо Байден втянет США в третью мировую войну, заявил кандидат в президенты страны Дональд Трамп на предвыборном митинге в Филадельфии. Трансляцию митинга вел интернет-портал Times Now в YouTube.

«Мир в огне. <...> Президент тянет нас в сторону третьей мировой войны», — сказал Трамп.

По его словам, Байден допускает расширение влияния Ирана и Китая, а также ухудшение на Ближнем Востоке. Бывший президент назвал действующего худшим лидером в истории США, который унижает страну на международной арене.

Трамп неоднократно называл президентство Байдена причиной приближения мировой войны. По мнению политика, крупный военный конфликт может начаться, потому что действующий глава государства не выполняет свои обязанности должным образом.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 19–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс). И Трамп, и Байден уже заручились поддержкой необходимого количества партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде.