CNN узнал детали плана Трампа по Украине

CNN: план Трампа по Украине начнется с давления на Москву и Киев для переговоров

Трамп в случае переизбрания использует военную помощь, чтобы заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров и достичь соглашения о прекращении огня, сообщает CNN. Москва заявляет о готовности к диалогу, но на своих условиях

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

План экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в случае его переизбрания начнется с того, что он попытается усадить Москву и Киев за стол переговоров, чтобы они достигли соглашения о прекращении огня, об этом некоторым иностранным дипломатам рассказали в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала, знакомый с мнением Трампа по вопросу, заявил, что экс-президент, скорее всего, обратится к президентам Украины и России — Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину — на следующий день после избрания (в ноябре) или инаугурации (в январе 2025 года), чтобы начать координировать переговоры. Он добавил, что Трамп, вероятно, будет использовать военную помощь от США Украине в качестве «рычага давления», чтобы усадить обе стороны за стол переговоров.

Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это лишь затягивает конфликт. США являются крупнейшим донором военной помощи Киеву, однако с осени в конгрессе застрял законопроект, предусматривающий выделение $60 млрд на поддержку Украины, что значительно ограничило поставки.

Как отмечает CNN, европейские чиновники обеспокоены тем, что следование плану Трампа может означать потерю Украиной части территорий.

Трамп не раз говорил, что если бы был президентом, то разрешил бы конфликт на Украине в кратчайшие сроки. В интервью Fox News в минувшем июле он рассказал, что для начала связался бы с Путиным и Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — говорил экс-президент.

The Washington Post 7 апреля написала, что Трамп в частной беседе рассказал о плане завершения конфликта на Украине, который предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал публикацию «фейковыми новостями».

Москва не раз заявляла об открытости к переговорам, но на своих условиях, в числе которых — признание за ней новых территорий. Киев настаивает на выходе на границы 1991 года и выводе российских войск. Украинская сторона подчеркивала, что не пойдет на заморозку конфликта и не откажется от требований по возвращению территорий.