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Зеленский заявил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт

Зеленский заявил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине
О готовности закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае переизбрания Трамп говорил неоднократно. Зеленский с его словами не согласился и отметил, что военные действия шли еще тогда, когда Трамп был президентом США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании NBC заявил, что не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа остноваить конфликт на Украине за 24 часа в случае возвращения в Белый дом.

О готовности закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае переизбрания Трамп говорил неоднократно. В январе он заявил, что если бы он оставался во главе США, то конфликта между Россией и Украиной никогда бы не произошло, и сказал о том, что он мог бы его прекраить за сутки.

Зеленский с заявлением политика не согласился. На вопрос журналиста NBC о способности Трампа быстро разрешить конфликт, Зеленский ответил вопросом: «Почему он не сделал этого раньше?» Президент Украины после этого сказал, что не считает, что Трамп мог остановить конфликт, и добавил, что, по его мнению, в мире нет людей, «которые могли бы просто поговорить с Путиным» и положить конец военным действиям.

Помимо этого, украинский президент раскритиковал позицию республиканцев о возможном сокращении военной помощи Украине. По его словам, такие разговоры представляют собой «большой риск для Украины», однако этого, вероятно, никогда не произойдет.

Трамп осенью прошлого года объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2024 году. В случае своей победы он пообещал решить конфликт на Украине «до инаугурации». Он несколько раз заявлял о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, политик критикует шаги действующего президента США Джо Байдена в отношении Украины: «Он систематически, но возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной».

Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговоры с Украиной, призывая Киев при этом принять «сложившиеся на земле реалии». Однако неделей ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит даже «хлипкого фундамента» для их начала. По его словам, Украина не выражает желания и готовности вести диалог. Кроме того, по мнению Пескова, идти на диалог Украине не позволяют западные страны.

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Украина заявляла о готовности к переговорам при выполнении ее условий, сформулированных в рамках «формулы мира» Зеленского. Одним из центральным требований Киева является вывод российских войск к границам 1991 года. Об этом не может быть и речи, заявляли в Кремле.

Россия условием для урегулирования Москва называла признание украинской стороной «новых территориальных реалий», связанных с включением в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ от вступления в НАТО и возвращение к нейтральному статусу страны. Президент Владимир Путин открыт к вариантам решения конфликта, помимо ведения военной операции, говорили в Кремле в начале июня.

Зеленский заявил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт
Зеленский заявил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп Владимир Зеленский мирные переговоры Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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