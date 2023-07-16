Трамп поделился способом остановить конфликт России и Украины за 24 часа

Экс-президент США считает, что способен за сутки остановить военные действия, поговорив с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Дональда Трампа, он хорошо знает обоих лидеров и поддерживал с ними отличные отношения

Дональд Трамп (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп, который ранее не раз обещал в случае переизбрания на пост главы государства разрешить вооруженный конфликт России и Украины за 24 часа, рассказал в интервью Fox News, как именно он намерен это сделать.

Трамп сообщил, что связался бы с президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — поделился он своими планами. Экс-президент уверен, что таким образом за день добьется окончания военных действий.

По словам Трампа, он хорошо знает Зеленского и «очень хорошо, даже лучше» — Путина. «И у меня были хорошие отношения, очень хорошие, с ними обоими», — сказал он.

Украинский лидер ранее усомнился в способности экс-президента США завершить конфликт. Зеленский отметил, что боевые действия шли еще тогда, когда Трамп был главой государства (он занимал эту должность с 2016 по 2020 год). «Почему он не сделал этого раньше?» — задался вопросом Зеленский и выразил мнение, что в мире нет людей, «которые могли бы просто поговорить с Путиным» и положить конец конфликту.

В Кремле при этом считают, что США действительно способны завершить конфликт «не за день, не за два», но достаточно быстро. Для этого, по словам представителя президента Дмитрия Пескова, «достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона», но Соединенные Штаты вместо этого поставляют Украине оружие.

Трамп намерен участвовать в выборах 2024 года. Он не раз критиковал политику своего предшественника Джо Байдена, в частности, утверждал, что вывод американских войск из Афганистана в 2021 году подтолкнул Путина начать военные действия на Украине. По мнению Трампа, Байден поддержкой Украины «систематически, но возможно, неосознанно» подталкивает мир к Третьей мировой войне.