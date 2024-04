Советник Трампа назвал фейком публикацию WP о плане по Украине

Советник Трампа назвал «фейковыми новостями» публикацию WP о плане экс-президента в случае победы оказать давление на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки Москве ради мирного урегулирования

Публикация The Washington Post о планах экс-президента США Дональда Трампа в случае переизбрания оказать давление на Украину, чтобы та отказалась от Крыма и Донбасса для мирного урегулирования конфликта с Россией, всего лишь «фейковые новости», заявил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер в интервью The New York Post.

Миллер настаивает, что Трамп не остановится на каком-либо мирном плане, пока не вступит в должность и не сможет должным образом взвесить все варианты. «Все это фейковые новости от Washington Post. Они просто выдумывают это. <...> Трамп — единственный, кто говорит о прекращении убийств. [Президент США] Джо Байден говорит о новых убийствах», — сказал он.

The Washington Post 7 апреля со ссылкой на осведомленные источники написала, что Трамп в частной беседе рассказал о плане завершения конфликта на Украине, который предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. По словам собеседников газеты, Трамп в частном порядке заявил что и Россия, и Украина «хотят сохранить лицо, хотят выхода [из конфликта]». Он также отметил, что в некоторых частях Украины жители «были бы в порядке, если бы стали частью России».

Источники Bloomberg до этого сообщали, что экс-президент в случае переизбрания рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией.

Сам Трамп не раз говорил, что если бы был президентом, то разрешил бы конфликт на Украине в кратчайшие сроки. В интервью Fox News в минувшем июле он рассказал, что для начала связался бы с президентами России — Владимиром Путиным и Украины — Владимиром Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — поделился экс-президент своими планами.

Дональд Трамп в середине марта набрал «магическое число» — 1215 делегатов, необходимых для выдвижения на пост главы государства от республиканцев. Все его значимые оппоненты выбыли из гонки. Партия должна выбрать кандидата летом. Действующий президент Джо Байден, который намерен переизбираться от демократов, также набрал необходимое число голосов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Осенью 2022-го к стране также по результатам референдумов присоединились республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Часть территорий регионов остается под контролем Киева.

Зеленский подписал указ, согласно которому Киев не будет вести переговоры с Москвой, пока Путин занимает пост президента. «Формула мира», предложенная Украиной, предусматривает возвращение на границы 1991 года и вывод российских войск. Москва отвергает такой вариант, заявляя о необходимости признать «новые территориальные реалии». Что касается Крыма, Путин не раз подчеркивал, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.