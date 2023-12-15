Песков ответил на слова Трампа о завершении конфликта на Украине за день

Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом США, то смог бы договориться о завершении военных действий на Украине всего за сутки. Песков отметил, что простых решений для разрешения этого конфликта нет

Фото: Инна Вареница / Reuters

Конфликт на Украине — слишком сложная проблема, чтобы ее можно было завершить за один день, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью NBC News.

Так он прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа, который обещал, что сможет завершить конфликт за сутки.

Отвечая на вопрос о готовности президента России Владимира Путина работать с Трампом в случае его переизбрания, Песков заявил, что российский президент готов работать с «любым, кто поймет, что отныне с Россией нужно быть осторожнее и учитывать ее опасения».

Также он вновь обвинил США и Запад в неоправданном затягивании конфликта на Украине и в отправке Киеву «противоречивых сообщений о поддержке, которую он получит». По словам Пескова, Вашингтон «выбросил миллиарды долларов налогоплательщиков на ветер», предоставив Киеву военную и финансовую помощь, что так и не помогло ему на поле боя.

«Вы говорите им [Киеву] — идите и умрите. Не волнуйтесь, мы дадим вам достаточно денег и достаточно вооружения, но вы должны пойти и умереть. Хотя сами прекрасно понимаете, что они не смогут победить», — подчеркнул Песков.

Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом США, то смог бы договориться о завершении военных действий на Украине всего за сутки.

В июле 2023 года он объяснил, как намерен это сделать: «Я бы сказал [президенту Украины Владимиру] Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется». По словам Трампа, он хорошо знает Зеленского и «очень хорошо, даже лучше» — Путина. «И у меня были хорошие отношения, очень хорошие, с ними обоими», — сказал он.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, инаугурация — в январе 2025-го. И Трамп, и нынешний президент Джо Байден уже объявили о своем участии в них.

Украинский лидер при этом усомнился в способности экс-президента США завершить конфликт. Зеленский отметил, что боевые действия шли еще тогда, когда Трамп был главой государства (он занимал эту должность с 2016 по 2020 год). «Почему он не сделал этого раньше?» — задался вопросом Зеленский и выразил мнение, что в мире нет людей, «которые могли бы просто поговорить с Путиным» и положить конец конфликту.

Песков ранее заявлял, что США действительно способны завершить конфликт «не за день, не за два», но достаточно быстро. Для этого, по его словам, «достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона», но Соединенные Штаты вместо этого поставляют Украине оружие. Путин подчеркивал, что конфликт завершится тогда, когда Москва достигнет своих целей.