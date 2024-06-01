Зеленский заявил, что Трамп может стать «президентом-лузером»

Если Трамп победит на выборах и вынудит Украину сдаться, прекратив военную помощь, он станет «президентом-лузером», считает Зеленский. Трамп обещал завершить конфликт за 24 часа в случае избрания президентом США

Дональд Трамп (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Если экс-президент США Дональд Трамп вновь станет американским лидером, он может принудить Украину к капитуляции, но это скажется на его образе и роли Вашингтона в мировой политике, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает УНИАН.

По его мнению, Трамп может решить завершить конфликт «за счет Украины». Если он будет иметь подтверждение согласия на такой шаг от российской стороны, а украинцы выступят против, то Трамп может отказаться поддерживать Украину как финансово, так и поставками оружия, а также договориться, чтобы помощь прекратили оказывать другие страны. В таком случае Украина не сможет вести боевые действия, отмечает Зеленский.

Однако такое решение, по его мнению, приведет к тому, что США потеряют статус мирового лидера. «Неужели он (Трамп. — РБК) хочет быть потом президентом-лузером? <...> Представьте на секунду, что после этого [президент России Владимир] Путин пойдет дальше. Так кем будет для всего мира тогда этот новый президент Соединенных Штатов? Он будет очень слабым. А это говорит не о нем, а об институциональности Соединенных Штатов», — сказал Зеленский.

Он считает, что в такой ситуации у США больше не будет международного влияния, и тогда «Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не тот игрок». «Тогда на арену будут выходить другие, авторитарные лидеры. И это реальная третья мировая война», — заключил украинский президент.

Трамп неоднократно заявлял, что может разрешить конфликт на Украине за 24 часа. В частности, по его словам, он потребовал бы заключить сделку, заявив российской стороне, что в противном случае США дадут Украине «очень многое, больше, чем у них когда-либо было». Зеленский усомнился, что конфликт можно прекратить за один день; схожую точку зрения выражали и в Москве.

В апреле несколько западных СМИ сообщили о плане Трампа по завершению боевых действий. The Washington Post писала, что он предусматривает оказание давления на Украину, чтобы она уступила Крым и Донбасс России. Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал публикацию газеты фейком.

CNN затем сообщил, что Трамп после переизбрания попытается усадить Россию и Украину за стол переговоров, чтобы они достигли соглашения о прекращении огня. Источники телеканала говорили, что Трамп, вероятно, будет использовать военную помощь от Вашингтона в качестве «рычага давления», чтобы заставить стороны договориться. Telegraph заявила, что Трамп не раскроет свой план до президентских выборов в ноябре.

При этом, как сообщала Washington Post, на одном из предвыборных мероприятий Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы при его президентстве «Россия напала на Украину, а Китай — на Тайвань», чем удивил некоторых доноров