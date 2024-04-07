WP узнала подробности плана Трампа по завершению конфликта на Украине
Экс-президент США Дональд Трамп в частной беседе рассказал о плане по завершению конфликта на Украине, который предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленные источники.
Как отмечает газета, такой подход идет вразрез с политикой президента Джо Байдена, который резко осудил действия России и оказывал помощь Украине.Источники WP указали, что окружение Трампа видит большую угрозу в Китае и стремится «обратить вспять» растущие военные, промышленные и экономические связи двух государств. Вместе с тем «трамписты» не поддерживают дальнейшего расширения НАТО.
По словам собеседников газеты, Трамп в частном порядке заявил что, по его мнению, и Россия, и Украина «хотят сохранить лицо, хотят выхода [из конфликта]». Он также отметил, что люди в некоторых частях Украины «были бы в порядке, если бы стали частью России».
Ранее о том, что Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией после победы на выборах президента, писал Bloomberg со ссылкой на осведомленные с планами политика источники.
Трамп ранее неоднократно говорил о готовности быстро завершить конфликта на Украине в случае прихода к власти. В интервью Fox News в июле он рассказал, что для начала связался бы с президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — поделился он своими планами.
После начала российской спецоперации на Украине в состав России были включены четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Явка на референдуме по присоединению к России в каждом из регионов составила более 75%, «за», по данным ЦИК, проголосовали более 87% избирателей. Украина и западные страны результаты голосования не признают. Москва заявляла о готовности защищать новые регионы всеми способами.
После решения Россия включить в свой состав четыре региона, Зеленский утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.
Путин говорил, что Россия не против возобновления мирных переговоров, но указ Зеленского этому препятствует. «Пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались», — отмечал глава государства. Вместе с тем он подчеркивал, что переговоры с Украиной, странами Европы и США будут вестись только с учетом интересов Москвы.
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