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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала подробности плана Трампа по завершению конфликта на Украине

WP: Трамп заявил о готовности надавить на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Трамп в случае победы на выборах президента США намерен добиваться от Украины территориальных уступок для завершения конфликта, рассказали источники WP. Москва условием для начала переговоров называла признание «реалий на земле»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп в частной беседе рассказал о плане по завершению конфликта на Украине, который предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает газета, такой подход идет вразрез с политикой президента Джо Байдена, который резко осудил действия России и оказывал помощь Украине.Источники WP указали, что окружение Трампа видит большую угрозу в Китае и стремится «обратить вспять» растущие военные, промышленные и экономические связи двух государств. Вместе с тем «трамписты» не поддерживают дальнейшего расширения НАТО.

По словам собеседников газеты, Трамп в частном порядке заявил что, по его мнению, и Россия, и Украина «хотят сохранить лицо, хотят выхода [из конфликта]». Он также отметил, что люди в некоторых частях Украины «были бы в порядке, если бы стали частью России».

Ранее о том, что Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией после победы на выборах президента, писал Bloomberg со ссылкой на осведомленные с планами политика источники.

Трамп ранее неоднократно говорил о готовности быстро завершить конфликта на Украине в случае прихода к власти. В интервью Fox News в июле он рассказал, что для начала связался бы с президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — поделился он своими планами.

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После начала российской спецоперации на Украине в состав России были включены четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Явка на референдуме по присоединению к России в каждом из регионов составила более 75%, «за», по данным ЦИК, проголосовали более 87% избирателей. Украина и западные страны результаты голосования не признают. Москва заявляла о готовности защищать новые регионы всеми способами.

После решения Россия включить в свой состав четыре региона, Зеленский утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

Путин говорил, что Россия не против возобновления мирных переговоров, но указ Зеленского этому препятствует. «Пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались», — отмечал глава государства. Вместе с тем он подчеркивал, что переговоры с Украиной, странами Европы и США будут вестись только с учетом интересов Москвы. 

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Дональд Трамп США Крым Донбасс мирные переговоры
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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