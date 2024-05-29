Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин

Это произошло бы, если бы при его президентстве «Россия напала на Украину, а Китай — на Тайвань», заявил бывший американский лидер на одном из предвыборных мероприятий, чем удивил некоторых доноров, пишет WP

Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп на одном из предвыборных мероприятий заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы при его президентстве «Россия напала на Украину, а Китай — на Тайвань», чем удивил некоторых доноров, об этом пишет газета The Washington Post.

«Пока сторонники Джо Байдена в Голливуде и Кремниевой долине отказываются от поддержки провальной кампании Байдена, доноры по всей стране прилагают максимум усилий по переизбранию президентом Трампа, поскольку понимают, что мы не можем позволить себе еще четыре года ужасной политики Джо Байдена», — заявила представитель предвыборного штаба бывшего американского лидера Кэролайн Ливитт.

Трамп не раз обещал в случае своего переизбрания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Летом прошлого года в интервью Fox News он заявлял, что переговорил бы с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — утверждал он.

Как писала WP в апреле этого года, экс-президент в частной беседе рассказывал о плане по завершению конфликта путем оказания давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. Он также высказывал мнение, что и Москва, и Киев «хотят сохранить лицо, хотят выхода [из конфликта]». Телеканал CNN сообщал, что Трамп, вероятно, будет использовать военную помощь от США Украине в качестве «рычага давления», чтобы усадить Киев и Москву за стол переговоров.

По информации издания The Wall Street Journal, Трамп, будучи президентом, неоднократно называл Украину «полностью коррумпированной» и «полной ужасных людей», а в разговорах с европейскими лидерами — «частью России».

Начало военных действий на Украине бывший американский лидер связывал с тем, что Путин не уважает Байдена. «Этого никогда бы не произошло при администрации Трампа, и за четыре года [моего президентства] этого не произошло», — утверждал он, добавив, что Байден «не противостоял Путину, он подарил Путину Украину».