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Война санкций ,  
0 

Посол ЕС после встречи в МИД исключил блокаду Калининградской области

Посол ЕС Эдерер: о блокаде Калининградской области речи не идет
Маркус Эдерер заверил, что транзит товаров, не попадающих под санкции Евросоюза, «работает нормально»
Маркус Эдерер
Маркус Эдерер (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Посол ЕС в России Маркус Эдерер обсудил с замглавы российского МИДа Александром Грушко ситуацию с транзитом грузов через Литву в Калининградскую область, о блокаде, по его словам, речи не идет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Эдерер уточнил, что разговор продлился 20 минут. «Мы обменялись мнениями по ситуации с транзитом в Калининградскую область через Литву. У меня была возможность обозначить четко позицию ЕС, что о запрете транзита, о блокаде речи не идет», — сказал он.

Посол заверил, что транзит грузов, не попадающих под ограничительные меры Евросоюза, «работает нормально». Вильнюс не принимает односторонних мер против Москвы, а применяет санкции, указал дипломат.

Посол попросил не обострять ситуацию и решить вопрос дипломатическим путем.

К чему приведет запрет на транзит санкционных товаров в Калининград
Политика
Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

Эдерер был вызван в МИД после решения Литвы о запрете на транзит некоторых товаров в Калининградскую область.

Литовские власти с 18 июня отказались пропускать транзитные составы с товарами, попавшими под европейские санкции, по железной дороге.

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Европейский Союз Калининградская область санкции Литва

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Профессиональная аналитика
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