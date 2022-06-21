Патрушев пообещал жителям Литвы последствия за запреты для Калининграда

Ответные шаги России на запрет Литвой транзита товаров для Калининградской области прорабатываются и будут предприняты в ближайшее время, заявил Патрушев. Они окажут серьезное влияние на население страны, подчеркнул он

Николай Патрушев (в центре слева) во время совещания по вопросам Калининградской области и регионов СЗФО (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Россия предпримет ответные меры после того, как Литва запретила транзит через свою территорию попавших под санкции товаров, которые предназначались для Калининградской области, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, передает ТАСС.

Он отметил, что обстановка в Северо-Западном округе формируется в условиях наращивания НАТО присутствия у границ с Россией, а также под воздействием «беспрецедентного политического, информационного и экономического давления Запада».

«Последний пример тому — блокада Литвой с подачи стран Запада в нарушение норм и принципов международного права транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — заявил Патрушев.

Решение о запрете транзита товаров через Литву по железной дороге вступило в силу 18 июня. Под запрет попали продукция из чугуна и стали, установки для сжижения природного газа, товары для авиационной или космической промышленности, чистопородные лошади, трюфели, сигары, парфюмерия, фарфор, определенная бытовая техника, звукозаписывающая аппаратура, музыкальные инструменты и др.

МИД Литвы объяснил решение соблюдением санкций ЕС и заявил, что страна не вводила никаких дополнительных ограничений в отношении России.

Российский МИД в свою очередь пригрозил Вильнюсу последствиями. В ведомство также вызвали посла Евросоюза Маркуса Эдерера, ему выразили протест. Он заявил, что о блокаде региона речь не идет, так как Литва не препятствует транзиту грузов, не попавших под санкции.