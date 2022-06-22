В Калининграде предложили варианты решения проблемы с транзитом
Существует три возможных дипломатических решения по вопросу транзита товаров через Литву в Калининградскую область, заявила глава агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова, передает издание «Новый Калининград».
С 18 июня Литва ввела запрет на транзит в регион по железной дороге товаров, попавших под санкции Евросоюза. А это продукты из железа, стали и некоторых других металлов, удобрения, лес, изделия из дерева, стеклотары, цемента и др. Полный список товаров, запрещенных к транзиту, состоит из 66 страниц.
Иванову спросили, как можно решить данную проблему дипломатическим путем.
«Решений может быть несколько, это скорее технический вопрос. Например, внесение изменений в санкционный документ Евросоюза 833/2014, причем в разных вариантах. Первый — это дополнение глоссария статьи 1 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие из санкций», — сказала Иванова.
Следующий вариант — исключение из текста статей санкционного документа, касающихся нефтепродуктов, металлов, угля и других товаров, фразы «включая транзит», указала глава агентства. Третий — направление разъяснения в литовскую таможню о неприменении действия статей, введенных четвертым—шестым пакетами санкций, к «калининградскому транзиту» товаров.
Кремль назвал решение «беспрецедентным» и «незаконным». «Это является нарушением всего и вся», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИДе выразили протест по поводу решения литовских властей и пообещали, что за ним наступят «последствия». Ответные меры внешнеполитическое ведомство пообещало и Евросоюзу. Его посол Маркус Эредер заверил, что «о запрете транзита, о блокаде [региона] речи не идет», и транзит грузов, не попадающих под ограничительные меры ЕС, «работает нормально».
Власти Калининграда пока приняли решение использовать для доставки подсанкционных товаров паромы и суда, а те товары, которые можно провозить через Литву, доставлять по железной дороге. Глава региона Антон Алиханов 21 июня указывал, что в скором времени в Москву направят предложения по ответным мерам Литве в связи с ограничением транзита.