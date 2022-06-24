Песков призвал готовиться к худшему в ситуации с запретом транзита в Калининграде

Кремль призвал готовиться к худшему в ситуации с транзитом в Калининграде

Москва настроена решительно по отношению к ситуации с ограничением транзита через Калининградскую область, однако не торопится с решениями. Кремль надеется на лучшее, но не исключает худший сценарий

Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград, однако готовиться стоит к худшему. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — сказал он, отвечая на вопрос, допускает ли Москва, что Вильнюс пересмотрит решение.

По его словам, российские власти настроены достаточно решительно, но не станут торопиться с принятием решений. Они анализируют ситуацию и планируют дать время «оппонентам» для того, чтобы найти варианты урегулирования. «Здесь наша правота абсолютна», — подытожил Песков.

Литовские железные дороги прекратили транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые попадают под санкции ЕС, с 18 июня. В список вошли продукты из железа, стали и некоторых других металлов, удобрения, лес, изделия из дерева, стеклотары, цемента, установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна и стали, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия и другое.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, что страна приняла эту меру в рамках исполнений европейских санкций, вступивших в силу 17 июня, но не вводила ограничения самостоятельно. Кремль счел эти меры беспрецедентными и незаконными.

21 июня российский МИД вызвал посла ЕС Маркуса Эдерера. Дипломат заявил, что о блокаде Калининградской области речь не идет и попросил решить вопрос дипломатическим путем. Однако в тот же день секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что Москва прорабатывает ответ на «враждебные действия».

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Позже представитель МИДа Мария Захарова указала на то, что возможный ответ на ограничение транзита будет лежать не в дипломатической, а в практической плоскости. Заместитель главы МИДа Сергей Рябков подчеркнул, что ограничение транзита станет тяжелым ударом по устоям европейской архитектуры и отметил, что интересы России в любом случае будут обеспечены.

Глава агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова предложила дополнить документ Евросоюза 833/2014 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие из санкций». Еще одним решением является исключение из текста статей санкционного документа, которые касаются нефтепродуктов, металлов, угля и других товаров, фразы «включая транзит». Кроме того, власти могут направить разъяснения в литовскую таможню о неприменении действия статей, введенных четвертым—шестым пакетами санкций, к «калининградскому транзиту» товаров.