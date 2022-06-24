Кремль призвал готовиться к худшему в ситуации с транзитом в Калининграде
Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград, однако готовиться стоит к худшему. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — сказал он, отвечая на вопрос, допускает ли Москва, что Вильнюс пересмотрит решение.
По его словам, российские власти настроены достаточно решительно, но не станут торопиться с принятием решений. Они анализируют ситуацию и планируют дать время «оппонентам» для того, чтобы найти варианты урегулирования. «Здесь наша правота абсолютна», — подытожил Песков.
Литовские железные дороги прекратили транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые попадают под санкции ЕС, с 18 июня. В список вошли продукты из железа, стали и некоторых других металлов, удобрения, лес, изделия из дерева, стеклотары, цемента, установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна и стали, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия и другое.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, что страна приняла эту меру в рамках исполнений европейских санкций, вступивших в силу 17 июня, но не вводила ограничения самостоятельно. Кремль счел эти меры беспрецедентными и незаконными.
21 июня российский МИД вызвал посла ЕС Маркуса Эдерера. Дипломат заявил, что о блокаде Калининградской области речь не идет и попросил решить вопрос дипломатическим путем. Однако в тот же день секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что Москва прорабатывает ответ на «враждебные действия».
Позже представитель МИДа Мария Захарова указала на то, что возможный ответ на ограничение транзита будет лежать не в дипломатической, а в практической плоскости. Заместитель главы МИДа Сергей Рябков подчеркнул, что ограничение транзита станет тяжелым ударом по устоям европейской архитектуры и отметил, что интересы России в любом случае будут обеспечены.
Глава агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова предложила дополнить документ Евросоюза 833/2014 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие из санкций». Еще одним решением является исключение из текста статей санкционного документа, которые касаются нефтепродуктов, металлов, угля и других товаров, фразы «включая транзит». Кроме того, власти могут направить разъяснения в литовскую таможню о неприменении действия статей, введенных четвертым—шестым пакетами санкций, к «калининградскому транзиту» товаров.