Кремль призвал готовиться к худшему в ситуации с транзитом в Калининграде

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 55,99 (+0,16) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,08) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 08:01
Производители биотоплива из опилок предупредили о резком падении продаж Бизнес, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
При крушении Ил-76 под Рязанью погибли четыре человека Общество, 07:25
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 07:18
Кремль призвал готовиться к худшему в ситуации с транзитом в Калининграде Политика, 07:18
Крупнейшие компании не увидели разницы между бакалаврами и специалистами Общество, 07:00
Вице-канцлер ФРГ счел сокращение поставок газа признаком работы санкций Политика, 06:59
Минобороны назвало причину «жесткой посадки» Ил-76 под Рязанью Общество, 06:32
Больше половины россиян заявили, что нашли первую работу в 14-17 лет Общество, 06:30
Что могут сделать власти, чтобы удержать курс выше 50 руб. за доллар Pro, 06:00
При крушении Ил-76 под Рязанью погибли три человека Общество, 05:20
Politico узнала о намерении Зеленского уволить главу СБУ Политика, 05:06
Филологи оценили призыв Матвиенко заменить слова «воркшоп» и «бебиситтер» Политика, 05:00

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  

Кремль призвал готовиться к худшему в ситуации с транзитом в Калининграде

Песков призвал готовиться к худшему в ситуации с запретом транзита в Калининграде
Москва настроена решительно по отношению к ситуации с ограничением транзита через Калининградскую область, однако не торопится с решениями. Кремль надеется на лучшее, но не исключает худший сценарий

Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград, однако готовиться стоит к худшему. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — сказал он, отвечая на вопрос, допускает ли Москва, что Вильнюс пересмотрит решение.

По его словам, российские власти настроены достаточно решительно, но не станут торопиться с принятием решений. Они анализируют ситуацию и планируют дать время «оппонентам» для того, чтобы найти варианты урегулирования. «Здесь наша правота абсолютна», — подытожил Песков.

Боррель исключил транзитную блокаду Калининградской области
Политика
Калининград, Россия

Литовские железные дороги прекратили транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые попадают под санкции ЕС, с 18 июня. В список вошли продукты из железа, стали и некоторых других металлов, удобрения, лес, изделия из дерева, стеклотары, цемента, установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна и стали, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия и другое.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, что страна приняла эту меру в рамках исполнений европейских санкций, вступивших в силу 17 июня, но не вводила ограничения самостоятельно. Кремль счел эти меры беспрецедентными и незаконными.

21 июня российский МИД вызвал посла ЕС Маркуса Эдерера. Дипломат заявил, что о блокаде Калининградской области речь не идет и попросил решить вопрос дипломатическим путем. Однако в тот же день секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что Москва прорабатывает ответ на «враждебные действия».

Читайте на РБК Pro
Pro
«Переезд в русские офшоры»: налоговые изменения 2022 года
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
Фото: Nick Fewings / Unsplash Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ОКР: что это за расстройство и как его лечат
Статьи
Pro
Фото: Unsplash На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни
Статьи

Позже представитель МИДа Мария Захарова указала на то, что возможный ответ на ограничение транзита будет лежать не в дипломатической, а в практической плоскости. Заместитель главы МИДа Сергей Рябков подчеркнул, что ограничение транзита станет тяжелым ударом по устоям европейской архитектуры и отметил, что интересы России в любом случае будут обеспечены.

Калининград призвал не «отмораживать уши назло бабушке» с ответом Литве
Политика
Грузовые автомобили у КПП &laquo;Чернышевское&raquo;&nbsp;в Калининградской области

Глава агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова предложила дополнить документ Евросоюза 833/2014 понятием «калининградский транзит людей и грузов» и общее изъятие из санкций». Еще одним решением является исключение из текста статей санкционного документа, которые касаются нефтепродуктов, металлов, угля и других товаров, фразы «включая транзит». Кроме того, власти могут направить разъяснения в литовскую таможню о неприменении действия статей, введенных четвертым—шестым пакетами санкций, к «калининградскому транзиту» товаров.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
Дмитрий Песков Литва Калининград

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
МИД пообещал «практический» ответ на запрет Литвой транзита в Калининград
Политика
Литва назвала условие для расширения транзитных ограничений Калининграда
Политика
Боррель исключил транзитную блокаду Калининградской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter