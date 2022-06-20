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Война санкций ,  
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К чему приведет запрет на транзит санкционных товаров в Калининград

Литва, ссылаясь на санкции ЕС, ограничила российские перевозки по железной дороге в Калининградскую область, запретив транспортировку подсанкционных товаров. В Москве меру назвали беспрецедентной и намерены ответить
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Провоз каких грузов запретила Литва

Литва, входящая в Европейский союз и НАТО, запретила железнодорожный транзит по своей территории российских грузов, подпавших под санкции ЕС и следующих из регионов России в Калининград. Известно об этом стало 18 июня из заявления губернатора Калининградской области Антона Алиханова (область — российский полуэксклав, то есть не имеет общей сухопутной границы с основной территорией страны, но имеет выход к морю).

Список товаров, транзит которых с территории России на территорию ее полуэксклава запрещен, определен последней редакцией регламента Совета Европейского союза (№ 833/2014 «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации Украины»). В нем содержится запрет на ввоз, трансфер или транспортировку продуктов из железа, стали и некоторых других металлов, а также икры, алкоголя, удобрений, леса и товары из дерева, стеклотары и цемента. Для провоза удобрений определены квоты. С 10 августа начнет действовать запрет на транспортировку угля, с 5 декабря — нефти, с 5 февраля следующего года — нефтепродуктов. Статья 3L этого регламента также запрещает российским транспортным компаниям перевозки по автомобильным дорогам ЕС, за исключением грузов в Калининград, но в том случае, если перевозка груза не запрещена другой нормой, напоминает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По его мнению, власти Литвы на данном этапе, скорее всего, будут опираться на статьи, запрещающие перевозку продуктов из железа и стали, а также товаров из приложения XXI (в него внесены и удобрения, и товары из дерева, и икра).

Литва действует в соответствии с разъяснениями, полученными от Еврокомиссии, сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. В целом сухопутный транзит между Калининградской областью и другими регионами России не остановлен и не заблокирован, транзит пассажиров и грузов, не попавших под санкции ЕС, продолжается, заявила Лина Лауринайтите-Григене, представитель Департамента таможни Литвы (цитата по порталу Delfi). По ее словам, речь идет об исполнении мер из четвертого пакета санкций ЕС. Литва пропустила те составы, документы на которые были оформлены до решения о запрете транзита, сообщил РБК руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Какова доля железнодорожного транзита и есть ли замена

Алиханов оценил ограничение грузооборота в 40–50% от всех грузов, следовавших через Литву по железной дороге. Он же сообщил, что заместить железнодорожный транзит могут морские перевозки. Для оптимального перераспределения грузопотока, по предварительным подсчетам, понадобится семь судов, которые есть на Балтике и будут привлечены для работы, два выйдут на линию на этой неделе, перевозчики готовы поставить суда на линию Усть-Луга — Балтийск, сказал Лысков.

«Железнодорожным транспортом в последние годы перевозилось порядка 10–15 млн т грузов ежегодно. Полагаем, что мощности портового комплекса Калининградской области позволят в полном объеме обработать данные грузы. По имеющимся оценкам, пропускная способность грузовых портовых терминалов составляет порядка 45 млн т ежегодно, а в последние годы объем грузов, переработанных портовым комплексом региона, составлял не более 14 млн т», — сказал РБК заместитель директора группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Максим Першин. По его оценке, портовых мощностей в Ленинградской области также достаточно для поддержания грузооборота. «Для замещения грузоперевозок, осуществлявшихся железнодорожным транспортом, может потребоваться нарастить количество паромов между Калининградской и Ленинградской областями», — допустил эксперт.

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Какие проблемы грозят области

По оценке областного правительства, наиболее чувствительная ситуация складывается с цементом и металлическими конструкциями. «В санкционный список попадают отдельные позиции по комплектующим. В то же время под санкциями находятся не все марки цемента», — уточнил Дмитрий Лысков. По его словам, запрет транзита — это неудобства и расходы, но не вопрос выживания или голода. «Мы еще подсчитаем возможную оценку подорожания, это сложная цифра, в которую закладывается не только логистика. В отличие от железнодорожного морское сообщение сильно зависит от погоды (временные лаги из-за штормов), что может сказаться на цене», — пояснил Лысков.

В 2020 году в Калининградскую область с территории России было доставлено почти 443 тыс. т цемента различного типа. Цемент — не очень сложный в транспортировке товар, он не требует специальных портовых сооружений и может перевозиться морем, сказал РБК управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. «В моменте это может повредить темпам строительства — компании будут брать паузу до того, как будет переустроена логистика», — предположил эксперт. Такая же ситуация и с металлоконструкциями, отметил Пискунов, их можно транспортировать морем. Насколько товары могут подорожать для потребителя, будет зависеть от объема поставок.

Чем может ответить Москва

Решение Литвы Алиханов назвал открыто враждебным шагом, так как речь идет о товарах, которые привозят и вывозят из Калининграда в другие регионы России. По его мнению, в Брюсселе могут «элементарно» решить эту проблему: для калининградского транзита в пятом пакете санкций ЕС было сделано исключение, его надо распространить на все введенные пакеты санкций. Пока в Еврокомиссии не прокомментировали возможность расширить список исключений для Калининградской области. «Ситуация в Калининграде не затронет весь остальной мир, но весь остальной мир затрагивает ситуация, которая разворачивается на Украине», — заявил комиссар Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, не вызовет ли запрет транзита в Калининград новую напряженность в отношениях с Россией.

Позицию Алиханова поддержали в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия властей Литвы беспрецедентными и незаконными: «Это является нарушением всего и вся». В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой было заявлено, что «если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов».

После начала специальной российской операции на Украине Литва отозвала своего посла из Москвы. В заявлении российского внешнеполитического ведомства указано, что принятые Вильнюсом меры противоречат соглашению 2002 года с Евросоюзом о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации. В нем прописна «уникальность положения Калининградской области», однако действия на случай введения санкций не оговорены.

По мнению Тимофеева, до военных мер со стороны России вряд ли дойдет, но решение Литвы — это серьезная эскалация напряженности.

В качестве ответных экономических мер губернатор Алиханов допустил встречный запрет на транзит. «Давайте откроем карту и посмотрим, куда им везти те грузы, которые доставляются к ним в порты. Если исключить транзит через территорию РФ, то их конкурентоспособность не то что сильно падает, а просто обнуляется», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предложил ввести санкционный запрет на все литовские товары, а также приостановить энерготрафик из Белоруссии.

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Калининград Европейский Союз санкции Блокада

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