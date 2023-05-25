Китай назвал «суть» конфликта России и Украины

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Кризис на Украине стал «трагедией, которую можно было избежать», заявила на брифинге представитель китайского МИДа Мао Нин, отвечая на вопрос о миссии спецпредставителя по урегулированию ситуации Ли Хуэя.

«Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью», — добавила Мао Нин.

Китай также предложил всем сторонам для поиска решения конфликта «начать с самих себя», создать подходящие условия для мирного процесса. Пекин выразил поддержку европейских странам в их намерении найти первопричины кризисы, «искать решения как для симптомов, так и для первопричин и прилагать усилия для обеспечения долгосрочной стабильности на европейском континенте».



Спецпосланник Китая отправился в турне в мае, он проводит «углубленные консультации» для поиска решения противоречий между сторонами. Он уже посетил Украину, Польшу, Францию и Германию, а в пятницу, 26 мая, прибудет в Россию.

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