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Военная операция на Украине ,  
0 

Китай назвал «суть» конфликта России и Украины

МИД Китая: суть украинского кризиса заключается во взрыве противоречий по безопасности
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Кризис на Украине стал «трагедией, которую можно было избежать», заявила на брифинге представитель китайского МИДа Мао Нин, отвечая на вопрос о миссии спецпредставителя по урегулированию ситуации Ли Хуэя.

«Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью», — добавила Мао Нин.

Китай также предложил всем сторонам для поиска решения конфликта «начать с самих себя», создать подходящие условия для мирного процесса. Пекин выразил поддержку европейских странам в их намерении найти первопричины кризисы, «искать решения как для симптомов, так и для первопричин и прилагать усилия для обеспечения долгосрочной стабильности на европейском континенте».

Спецпосланник Китая отправился в турне в мае, он проводит «углубленные консультации» для поиска решения противоречий между сторонами. Он уже посетил Украину, Польшу, Францию и Германию, а в пятницу, 26 мая, прибудет в Россию.

Материал дополняется.

Теги
Украина Китай МИД Китая

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