На Украине введут ответственность для уехавших во время конфликта мужчин
Правительство и Верховная рада Украины примут закон об ответственности для мужчин, которые незаконно уехали из страны во время конфликта с Россией, избежав мобилизации. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко.
«Я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу», — сказал министр.
Клименко напомнил, что сейчас правила и ограничения уже установлены, закон будет предусматривать меры, «как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз». Для этого в Киеве изучат международный опыт в таких ситуациях. По мнению министра, уехавшие мужчины должны будут ответить за свое решение.
«Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу», — заключил глава украинского МВД.
Украинские силовики ежедневно задерживают мужчин, которые пытаются по поддельным документам выехать из страны, продолжил министр. Власти стараются так переоборудовать границу с помощью тепловых ловушек и видеокамер, чтобы усложнить ее нелегальное пересечение.
После начала Россией военной операции власти Украины ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Режим военного положения в начале мая продлили в пятый раз, до середины августа этого года. На время мобилизации выезд мужчин призывного возраста с Украины запретили.
Принятый в прошлом феврале план мобилизации все еще не выполнен, а потому нет причин для объявления новой волны, отмечал украинский министр обороны Алексей Резников. В СНБО при этом говорили, что мобилизация не прекращалась ни один день с начала полномасштабных боев.
В конце 2020 года, на фоне информации о планах Москвы начать наступление со стороны Крыма украинский президент Владимир Зеленский предупреждал о возможной мобилизации и женщин в случае необходимости. Политик выразил надежду, что Россия так делать не собирается. «Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал Зеленский.