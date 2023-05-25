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Военная операция на Украине ,  
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На Украине введут ответственность для уехавших во время конфликта мужчин

Глава МВД Украины анонсировал закон о наказании уехавших во время конфликта мужчин
Пограничники Украины каждый день выявляют мужчин, которые пытаются незаконно выехать за границу. Глава МВД не исключил, что те после завершения конфликта ответят за это, их могут ограничить в праве выезда из страны
Игорь Клименко
Игорь Клименко (Фото: iklymenko.fb / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Правительство и Верховная рада Украины примут закон об ответственности для мужчин, которые незаконно уехали из страны во время конфликта с Россией, избежав мобилизации. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко.

«Я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу», — сказал министр.

Клименко напомнил, что сейчас правила и ограничения уже установлены, закон будет предусматривать меры, «как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз». Для этого в Киеве изучат международный опыт в таких ситуациях. По мнению министра, уехавшие мужчины должны будут ответить за свое решение.

«Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу», — заключил глава украинского МВД.

Украинские силовики ежедневно задерживают мужчин, которые пытаются по поддельным документам выехать из страны, продолжил министр. Власти стараются так переоборудовать границу с помощью тепловых ловушек и видеокамер, чтобы усложнить ее нелегальное пересечение.

После начала Россией военной операции власти Украины ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Режим военного положения в начале мая продлили в пятый раз, до середины августа этого года. На время мобилизации выезд мужчин призывного возраста с Украины запретили.

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Принятый в прошлом феврале план мобилизации все еще не выполнен, а потому нет причин для объявления новой волны, отмечал украинский министр обороны Алексей Резников. В СНБО при этом говорили, что мобилизация не прекращалась ни один день с начала полномасштабных боев.

В конце 2020 года, на фоне информации о планах Москвы начать наступление со стороны Крыма украинский президент Владимир Зеленский предупреждал о возможной мобилизации и женщин в случае необходимости. Политик выразил надежду, что Россия так делать не собирается. «Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — сказал Зеленский.

На Украине введут ответственность для уехавших во время конфликта мужчин
На Украине введут ответственность для уехавших во время конфликта мужчин

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина МВД Украины мобилизация мужчины

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