Песков счел преждевременными разговоры о мирном урегулировании на Украине

Песков — о планах по мирному урегулированию на Украине: предпосылок для этого нет

Предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет, говорить об этом преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос, какой из предложенных разными странами мирных планов России ближе и есть ли у Москвы свой вариант.

Отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле к переговорам с представителями Киева, Песков сказал: «Вряд ли об этом может идти речь, потому что какие-либо переговоры с РФ запрещены [на Украине]».

В годовщину боевых действий на Украине свой план мирного урегулирования конфликта представил Китай. В марте, когда китайский лидер Си Цзиньпин посещал Москву, президент Владимир Путин заявил, что предложения Пекина могут в будущем лечь в основу дипломатического разрешения конфликта. Однако, отметил Путин, это произойдет, если будет готовность Киева и Запада пойти на такой шаг, ее пока не наблюдается.

В середине мая с мирной инициативой по Украине выступили африканские страны. Миссия, в которой участвуют президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта, отправила представителя в Москву и Киев. 23 мая советник президента ЮАР на общественных началах Бежани Чауке прибыл в Москву.

В начале мая папа римский Франциск заявил, что участвует в миротворческой миссии по Украине, но не разглашал ее деталей. После встречи с ним президент Украины Владимир Зеленский отказался от посредников в урегулировании, подчеркнув, что основой должна стать именно предложенная им в ноябре прошлого года «формула мира».

В США говорили, что поддержат любой план, который «на 100%» поддержит Украина. В Киеве «формулу мира» Зеленского, которая предусматривает в том числе вывод российских войск с территории Украины и восстановление ее территориальной целостности. В Москве эти условия называли нереалистичными.