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Politico узнало о подготовке США к заморозке конфликта на Украине

Politico: США готовятся к заморозке конфликта на Украине на десятилетия
Американские ведомства и Белый дом обсуждают варианты «замораживания» конфликта на Украине на долгий срок, сообщили близкие к переговорам источники Pоlitico. В ЕС и на Украине ранее исключали такую возможность
Фото: Ashley Chan / Global Look Press
Фото: Ashley Chan / Global Look Press

Соединенные Штаты готовятся к возможному сценарию заморозки конфликта на Украине, когда он растянется на много лет или даже десятилетий, и будет похож в том числе на ситуацию на Корейском полуострове, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, американские ведомства и Белый дом обсуждают варианты «замораживания» конфликта на долгий срок, в соответствии с которыми будут согласованы линии разграничения, которые Украина и Россия согласятся не пересекать. Эти линии необязательно должны быть официальными границами, отмечает Politico.

«Остановка в корейском стиле, безусловно, обсуждалась экспертами и аналитиками в правительстве и за его пределами», — сказал один из источников.

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Республику Корею. Госграница между ними установлена соглашением о перемирии по итогам войны 1950–1953 годов. Мирный договор между этими двумя государствами не подписан до сих пор.

Издание называет такой сценарий наиболее реалистичным и вероятным, поскольку стороны не намерены признавать поражение, а в Белом доме считают, что грядущее контрнаступление Киева не нанесет «смертельного удара России».

«Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, будет ли [конфликт] выглядеть замороженным или оттаявшим», — сообщил изданию американский чиновник, знакомый с ходом обсуждений. По его словам, планирование на долгий срок становится все более приоритетным для администрации, тогда как в предыдущие месяцы речь шла больше «о срочном и краткосрочном» отрезке времени.

Три других источника подтвердили Politico, что длительное замораживание боевых действий — это одна из возможностей, к которой готовятся США. По их словам, Вашингтон также продумывают долгосрочные связи с Киевом в сфере безопасности, включая отношения Украины с блоком НАТО.

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Собеседник издания в Пентагоне подчеркнул, что состав последних пакетов военной помощи Украине отражает переход администрации Байдена к более долгосрочной стратегии. Он пояснил, что количество переданного Киеву оборудования за последние несколько месяцев неуклонно сокращалось, в то время как пакеты помощи, используемые для закупки нового оружия у промышленности, напротив, увеличились.

Россия и Украина начали вести переговоры вскоре после начала спецоперации. В марте после встречи делегаций в Стамбуле Москва получила предложения Киева. Однако затем диалог был прерван. Как сообщили в российском МИДе, это произошло по инициативе Украины. Президент России Владимир Путин говорил, что Киев отошел от выполнения стамбульских договоренностей.

В ноябре украинский президент Владимир Зеленский представил собственную «формулу мира», которая в том числе предусматривает восстановление территориальной целостности страны. Российские власти эту формулу назвали нереалистичной и неадекватной сложившейся ситуации. Как подчеркнули в Кремле, Москва не признает любые планы по урегулированию от Киева, если в них не признается присоединение к России новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Зеленский еще в декабре исключал заморозку конфликта на Украине. Об том, что Евросоюз также не заинтересован в таком сценарии, 18 мая заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. «Такой риск — заморозки конфликта и разморозки его время от времени — существует. Это абсолютно не в интересах ни Польши, ни какой-либо другой страны ЕС», — сказал он.

Президент США Джо Байден выражал готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Зампредседателя Совбеза России, экс-президент Дмитрий Медведев называл «мир по-корейски» шагом Киева к признанию утраты Донбасса.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине США Корейский полуостров заморозка конфликта
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