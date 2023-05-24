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В Кремле выступили против заморозки конфликта на Украине
Дмитрий Песков: Москва выступает против заморозки конфликта
Россия выступает против заморозки конфликта на Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — подчеркнул Песков.
Москва будет добиваться своих целей или посредством военной операции, или другими доступными способами.
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