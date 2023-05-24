Китай назвал дату визита в Москву своего спецпосланника по Украине

Ли Хуэй (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, которого Пекин назначил уполномоченным по урегулированию конфликта на Украине, прилетит в Москву в пятницу, 26 мая, сообщил полномочный министр посольства Китая в России Лю Сюэсун на полях второго Евразийского экономического форума.

«Да, послезавтра приезжает в Москву», — ответил Сюэсун на вопрос ТАСС.

Китай неоднократно заявлял о своей готовности оказать помощь в урегулировании конфликта России и Украины. В связи с этим Пекин представил свой мирный план из 12 пунктов, среди которых был призыв к уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, прекращению боевых действий, возобновлению переговоров и отказу от санкций.

Кроме того, в апреле КНР назначила специального представителя для урегулирования кризиса, им стал бывший посол КНР в России Ли Хуэй (в 2009–2019 годах). Он запланировал визиты в несколько стран, чтобы обсудить украинский конфликт. 16–17 мая Хуэй прилетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами украинского правительства. По итогам этого визита китайский дипломат заявил, что сторонам конфликта нужно «накапливать взаимное доверие, создавать условия для прекращения войны и мирных переговоров».

24 мая Хуэй посетил Францию, после чего в Париже заявили, что видят «конструктивную роль» Китая в «восстановлении справедливого и прочного мира в Европе». Также в его списке стран для визитов — Польша и Германия.