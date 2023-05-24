Китай назвал дату визита в Москву своего спецпосланника по Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 23 мая, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 23 мая, 16:43
Украина остановила экспорт электроэнергии Политика, 15:05
Путин установил выплаты семьям погибших спасателей в зоне спецоперации Политика, 15:02
Новый BMW 5-Series стал электрокаром Авто, 15:00
Как изменились цены на популярные автомобили в России. Список Авто, 14:59
Глава ФНС сообщил о планах изменить начисление налогов предпринимателям Бизнес, 14:57
Ван Нистелрой подал в отставку с поста главного тренера ПСВ Спорт, 14:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин присвоил Кипелову звание заслуженного артиста России Общество, 14:54
Инвестиции в недвижимость выросли на 76% после ухода иностранных компаний Недвижимость, 14:53
Шойгу сообщил о подготовке 5 тыс. бойцов к работе с новыми вооружениями Политика, 14:45
Как сезонный спрос на удобрения отразится на прибыли «ФосАгро» Pro, 14:44
МИД исключил расширение числа портов в рамках зерновой сделки Политика, 14:44
Что такое финансовая пирамида и как ее определить Инвестиции, 14:44
Электронная подача документов в вузы станет основной в 2023 году Общество, 14:43

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Китай назвал дату визита в Москву своего спецпосланника по Украине

Уполномоченный Китая по урегулированию конфликта на Украине приедет в Москву 26 мая
Ли Хуэй
Ли Хуэй (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, которого Пекин назначил уполномоченным по урегулированию конфликта на Украине, прилетит в Москву в пятницу, 26 мая, сообщил полномочный министр посольства Китая в России Лю Сюэсун на полях второго Евразийского экономического форума.

«Да, послезавтра приезжает в Москву», — ответил Сюэсун на вопрос ТАСС.

Китай неоднократно заявлял о своей готовности оказать помощь в урегулировании конфликта России и Украины. В связи с этим Пекин представил свой мирный план из 12 пунктов, среди которых был призыв к уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, прекращению боевых действий, возобновлению переговоров и отказу от санкций.

Кроме того, в апреле КНР назначила специального представителя для урегулирования кризиса, им стал бывший посол КНР в России Ли Хуэй (в 2009–2019 годах). Он запланировал визиты в несколько стран, чтобы обсудить украинский конфликт. 16–17 мая Хуэй прилетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и членами украинского правительства. По итогам этого визита китайский дипломат заявил, что сторонам конфликта нужно «накапливать взаимное доверие, создавать условия для прекращения войны и мирных переговоров».

24 мая Хуэй посетил Францию, после чего в Париже заявили, что видят «конструктивную роль» Китая в «восстановлении справедливого и прочного мира в Европе». Также в его списке стран для визитов — Польша и Германия.

Теги
Китай Украина визит уполномоченный

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Уполномоченный Китая по урегулированию конфликта прилетел в Киев
Политика
Китай не увидел панацеи для урегулирования конфликта на Украине
Политика
Китай заявил о невозможности бесконечно ждать решения кризиса на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter