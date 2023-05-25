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Военная операция на Украине ,  
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Китай предложил начать урегулирование по Украине с поиска «первопричин»

Посланник Ли Хуэй: Китай призывает найти «первопричину» конфликта на Украине
Германия стала четвертой страной в европейском турне китайского спецпосланника, в пятницу он приедет в Москву. Дипломат предложил всем сторонам «начать с себя» для урегулирования конфликта, найти его «симптомы и первопричины»

Китай поддерживает Европу в ее позиции о необходимости найти истоки конфликта на Украине и исходя из этого искать варианты урегулирования, заявил спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, который возглавляет делегацию страны по урегулированию.

Он 24 мая встретился с представителем немецкого МИДа Андреасом Михаэлисом.

«Всем сторонам необходимо начать с самих себя и создать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров путем накопления взаимного доверия. Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы начать с первопричин кризиса, искать решения как для симптомов, так и для первопричин и прилагать усилия для обеспечения долгосрочной стабильности на европейском континенте», — сказано в сообщении китайского МИДа по итогам встречи.

Китай направил дипломата для «углубленных консультаций со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса», первой стороной поездки стала Украина. Он провел переговоры с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, министр заявил китайскому спецпосланнику, что Киев не примет любых условий мира с Россией, которые бы предусматривали заморозку конфликта или территориальные уступки.

Затем Ли Хуэй посетил Польшу, Францию и Германию. В Париже после встречи не исключили конструктивную роль Пекина, который тот мог сыграть в урегулировании конфликта. «Возвращение к справедливому и прочному миру отвечает интересам всех», отметили в МИДе Франции, подчеркнув, что строиться мирное соглашение должно на восстановлении территориальной целостности Украины, суверенитета и уважении к международному праву.

Китайский спецпосланник приедет в Россию в пятницу, 26 мая. Кремль также исключал возможность заморозки конфликта с Украиной. «Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции — обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — говорили там. Москва считает, что пока предпосылок для мирного решения ситуации нет.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Украина Военная операция на Украине

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