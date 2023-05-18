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Китайский дипломат по урегулированию поедет после Киева в Брюссель

SCMP: китайский дипломат по урегулированию поедет после Киева в Брюссель
Китайский спецпосланник по Украине должен посетить Россию и Украину, он уже провел переговоры в Киеве, но следующим пунктом турне значится Брюссель. Пекин намерен провести «углубленные консультации» со сторонами урегулирования
Фото: Mark Thompson / Getty Images
Фото: Mark Thompson / Getty Images

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, которого назначили уполномоченным по урегулированию конфликта на Украине, посетит после Киева Брюссель, где расположены руководящие структуры Евросоюза. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

Дипломат сейчас находится в Киеве, он в четверг вернется в Польшу, через которую попал на Украину до воскресенья, 21 мая. В Брюсселе спецпосланник встретится с высшим должностным лицом ЕС по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гуннаром Вигандом.

Брюсселя не было среди столиц, названных китайским МИДом в анонсе поездки. Там говорилось, что он посетит Россию, Украину, Германию, Францию и Польшу. Целью визитов станут «углубленные консультации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса».

Первой страной, в которую прибыл спецпосланник, стала Украина. Он приехал туда 17 мая и провел переговоры с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Министр сказал китайскому дипломату, что Киев не примет любых условий мира с Россией, которые бы предусматривали заморозку конфликта или территориальные уступки.

В польском правительстве скептически отнеслись к роли Китая. На вопрос, позитивно ли относятся в Варшаве к действиям Пекина, заместитель госсекретаря Павел Яблонский ответил: «Ну, согласно нынешнему [мирному] плану [Китая], возможно, не очень». Он счел, что китайская инициатива не полностью соответствует международному праву, тогда как «мирный план» украинского президента Владимира Зеленского ближе к европейскому подходу, «потому что он предполагает, прежде всего, уважение международно признанных границ».

Китай представил свой план урегулирования в годовщину начала Россией военной операции. Пекин предложил уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций.

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Зеленский посчитал план Китая скорее высказыванием мыслей, а также указал, что в документенет пункта о выводе российских войск с территории Украины, а потому этот план нереализуем. Российская сторона предложения Пекина приветствовала. Президент Владимир Путин не исключил, что его идеи лягут в основу будущего мирного плана.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Украина Евросоюз Брюссель
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