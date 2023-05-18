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Польша заявила, что ЕС не заинтересован в заморозке конфликта на Украине

Канцелярия президента Польши Дуды: ЕС не заинтересован в заморозке конфликта на Украине
Польшу и другие страны ЕС не устраивает вариант заморозки конфликта на Украине, заявили в канцелярии Дуды. Ранее миссия из Африки сообщила, что подготовила мирный план и договорилась посетить Москву и Киев
Фото: Азиз каримов / Global Look Press
Фото: Азиз каримов / Global Look Press

Заморозка конфликта на Украине совершенно не в интересах Польши или какой-либо другой страны ЕС, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet. 

«Такой риск — заморозки конфликта и разморозки его время от времени — существует. Это абсолютно не в интересах ни Польши, ни какой-либо другой страны ЕС», — сказал он.

Как считает Пшидач, заморозка конфликта сыграет только на руку России, которая после такой «стратегической паузы» может набраться сил для новых боевых действий.

Россия и Украина начали вести переговоры вскоре после начала спецоперации. В марте после встречи делегаций в Стамбуле Москва получила предложения Киева. Однако затем диалог был прерван. Как сообщили в российском МИДе, это произошло по инициативе Украины. Президент России Владимир Путин говорил, что Киев отошел от выполнения стамбульских договоренностей.

С тех пор Украина выработала свою мирную инициативу — так называемую формулу мира, которая в том числе предусматривает восстановление территориальной целостности страны. Российские власти эту формулу назвали нереалистичной и неадекватной сложившейся ситуации. Как подчеркнули в Кремле, Москва не признает любые планы по урегулированию от Киева, если в них не признается присоединение к России новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В годовщину начала спецоперации свой мирный план также предложил Китай. Путин отметил, что эти предложения могли бы в будущем лечь в основу урегулирования. Вместе с КНР разработать инициативу позже хотела и Франция. Однако в российском МИДе подчеркнули, что эта страна, так же как и США, Великобритания и Германия, не могут быть посредниками в разрешении конфликта, поскольку сами в нем участвуют.

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В мае мирную миссию создали шесть стран Африки — Египет, Замбия, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Группа президентов этих стран в начале июня планирует посетить Киев и Москву и представить свой план. И Россия, и Украина одобрили визит. В Киеве обещали рассмотреть все предложения миссии; в Москве отметили, что пока не видели этого мирного плана на бумаге.

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Польша Украина заморозка Военная операция на Украине
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