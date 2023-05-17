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Уполномоченный Китая по урегулированию конфликта прилетел в Киев

МИД Украины: уполномоченный Китая по урегулированию конфликта Ли Хуэй прилетел в Киев
В апреле Китай назначил бывшего посла КНР в России Ли Хуэя специальным представителем по урегулированию конфликта на Украине. МИД Украины сообщил, что Ли прибыл в Киев, где встретился с министром иностранных дел страны Кулебой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече со специальным представителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече со специальным представителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем (Фото: Eduard Kryzhanivskyi / МИД Украины / Reuters)

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, которого Пекин назначил уполномоченным по урегулированию конфликта на Украине, прилетел в Киев, сообщил украинский МИД.

«В ходе визита состоялась встреча спецпредставителя правительства КНР Ли Хуэя с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой», — сказано в сообщении. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения вооруженного конфликта, уточнили в МИД Украины.

Кулеба, в свою очередь, проинформировал Ли о принципах «справедливого мира», который продвигает Киев, и подчеркнул, что Украина не примет никаких предложений, которые бы предусматривали потерю ее территорий или замораживание конфликта.

Китай в феврале этого года представил свой план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. В марте, когда китайский лидер Си Цзиньпин посещал Москву, президент Владимир Путин заявил, что предложения Пекина могут в будущем лечь в основу дипломатического разрешения конфликта. Однако, отметил Путин, это произойдет, если будет готовность Киева и Запада пойти на такой шаг, ее пока не наблюдается.

В апреле впервые с начала боевых действий Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил Киев, стороны обсудили мирные инициативы (Зеленский еще в ноябре представил «формулу мира» из десяти пунктов), были обнаружены «точки пересечения», например в вопросе неиспользования ядерного оружия. Зеленский настаивает, что мирные переговоры возможны только на основе предложенного Украиной плана.

В апреле Китай назначил специального представителя для урегулирования кризиса, им стал бывший посол КНР в России Ли Хуэй (в 2009–2019 годах). Китайский МИД сообщил в мае, что он посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Reuters со ссылкой на источники писал, что Украина будет первым пунктом в турне Ли Хуэя.

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