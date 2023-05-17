Уполномоченный Китая по урегулированию конфликта прилетел в Киев

В апреле Китай назначил бывшего посла КНР в России Ли Хуэя специальным представителем по урегулированию конфликта на Украине. МИД Украины сообщил, что Ли прибыл в Киев, где встретился с министром иностранных дел страны Кулебой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече со специальным представителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем (Фото: Eduard Kryzhanivskyi / МИД Украины / Reuters)

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, которого Пекин назначил уполномоченным по урегулированию конфликта на Украине, прилетел в Киев, сообщил украинский МИД.

«В ходе визита состоялась встреча спецпредставителя правительства КНР Ли Хуэя с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой», — сказано в сообщении. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения вооруженного конфликта, уточнили в МИД Украины.

Кулеба, в свою очередь, проинформировал Ли о принципах «справедливого мира», который продвигает Киев, и подчеркнул, что Украина не примет никаких предложений, которые бы предусматривали потерю ее территорий или замораживание конфликта.

Китай в феврале этого года представил свой план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. В марте, когда китайский лидер Си Цзиньпин посещал Москву, президент Владимир Путин заявил, что предложения Пекина могут в будущем лечь в основу дипломатического разрешения конфликта. Однако, отметил Путин, это произойдет, если будет готовность Киева и Запада пойти на такой шаг, ее пока не наблюдается.

В апреле впервые с начала боевых действий Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил Киев, стороны обсудили мирные инициативы (Зеленский еще в ноябре представил «формулу мира» из десяти пунктов), были обнаружены «точки пересечения», например в вопросе неиспользования ядерного оружия. Зеленский настаивает, что мирные переговоры возможны только на основе предложенного Украиной плана.

В апреле Китай назначил специального представителя для урегулирования кризиса, им стал бывший посол КНР в России Ли Хуэй (в 2009–2019 годах). Китайский МИД сообщил в мае, что он посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Reuters со ссылкой на источники писал, что Украина будет первым пунктом в турне Ли Хуэя.