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Париж допустил «конструктивную роль» Пекина в установлении мира в Европе

Париж по итогам встречи с Ли Хуэем: Пекин может сыграть роль в установлении мира в Европе
Китайский дипломат Ли Хуэй, отвечающий за урегулирование украинского кризиса, посетил Францию. Он заявил о консенсусе в позициях двух стран по данном вопросу. Франция допустила, что Китай сыграет важную роль в установлении мира
Ли Хуэй
Ли Хуэй (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Китай может помочь в восстановлении мира в Европе в контексте ситуации на Украине, говорится в заявлении французского МИДа по итогам встречи его представителя Фредерика Мондолони с китайским спецпосланником по урегулированию конфликта на Украине Ли Хуэем.

«Франция убеждена, что Китай может сыграть конструктивную роль в восстановлении справедливого и прочного мира в Европе при уважении международного права, в частности суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщило ведомство. Там также подчеркнули, что «возвращение к справедливому и прочному миру отвечает интересам всех».

Ли Хуэй по итогам встречи указал на существование «большого консенсуса по украинскому вопросу» у Пекина и Парижа. Кроме того, дипломат заявил о поддержке стремления Европы к укреплению «ее стратегической автономии» и «построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности».

Ли Хуэй, который с 2009-го по 2019-й был послом Китая в России, в конце апреля был назначен главой китайской делегации по урегулированию конфликта. Дипломат уже посетил Киев, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД страны Дмитрием Кулебой. Последний заявил, что Украина не примет каких-либо предложений по урегулированию, если они предусматривают потерю ее территорий или замораживание конфликта.

Ли Хуэй после визита сообщил, что универсального решения для урегулирования конфликта нет, всем сторонам нужно накапливать доверие и создавать условия для завершения боевых действий и начала переговоров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 мая заявил ТАСС, что «предпосылок для мирного урегулирования» нет, на Украине «запрещены» переговоры с Россией. Говорить о том, отдает ли Москва предпочтение какому-либо мирному плану, преждевременно, отметил он.

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По данным агентства, 26 мая Ли Хуэй должен прибыть в Россию. Ранее в МИД КНР заявляли, что дипломат также должен посетить Германию и Польшу.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай Франция мирное урегулирование Украина
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