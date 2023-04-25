Экс-глава МИД Австрии сочла невозможным полный разрыв торговли с Россией

Кнайсль, комментируя данные о возможном запрете на экспорт в Россию, отметила, что санкции «не приносят тех результатов», на которые рассчитывали те, кто их вводит. Российские власти предупреждали, что ответ будет зеркальным

Карин Кнайсль (Фото: Michael G / EXPA / Eibner-Pressefoto / imago-images.de / Global Look Press)

Полностью прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Москве в ходе лекции на просветительском марафоне «Знание»

Ранее о том, что в «Большой семерке» обсуждают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию, сообщал Bloomberg.

«Я не думаю, что возможно полностью прекратить торговлю с Россией. Мы слышим, что России грозят санкции, но мы видим, что они не приносят тех результатов [на которые рассчитывали те, кто их вводит]», — сказала Кнайсль журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера, на свадьбе присутствовал президент России Владимир Путин. Он пробыл на мероприятии около часа, за это время он станцевал с невестой.

В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» как независимый директор, но менее чем через год покинула пост. Это произошло после того, как депутаты Европарламента призвали ввести санкции против экс-главы МИДа и других «европейских членов правления крупных российских компаний».

Тем же летом Кнайсль покинула Австрию. По словам политика, ей поступали угрозы, СМИ обвиняли ее в работе на КГБ и шпионской деятельности, и в Австрии для нее действовал «де-факто запрет на работу». В итоге Кнайсль переехала в Ливан.

Идея ввести почти полный запрет на экспорт в России, которую прокомментировала экс-министр, начали обсуждать участники «Большой семерки», сообщали источники Bloomberg. К инициативе хотели привлечь и ЕС, говорили они. Однако Евросоюз и Япония выступили против введения почти полного запрета на экспорт, посчитав его невозможным, писала Financial Times.

В Кремле предупредили, что обсуждаемые странами «Большой семерки» новые санкции против России, включая тотальный запрет на экспорт, «будут бить и по мировой экономике», что, в свою очередь, «может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису». Если же страны все же введут подобные санкции, Россия ответит прекращением импорта товаров по наиболее чувствительным для G7 категориям и выйдет из зерновой сделки, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.