Экс-глава МИД Австрии сочла невозможным полный разрыв торговли с Россией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 16:21
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 18:24
Bloomberg сообщил о рекордном росте долгов Восточной Европы из-за Украины Экономика, 18:23
Что такое альбинизм и как он влияет на качество жизни Pro, 18:18
Металлурги допустили технологический разрыв с западными компаниями Бизнес, 18:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:12
«Спартак» отреагировал на проверку полицией травмы игрока «Краснодара» Спорт, 18:10
Чемезов заявил о цене ниже рыночной на МС-21 для российских перевозчиков Экономика, 18:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В России отозвали почти 5 тыс. автомобилей BMW Авто, 18:03
Жителя Сахалина взломали и записали добровольцем на военную операцию Общество, 18:03
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 18:01
Правящая партия ЮАР выступила за выход из суда, выдавшего ордер на Путина Политика, 17:51
НКР повысило кредитный рейтинг Металлинвестбанка с A-.ru до A.ru Кредитные рейтинги, 17:48
«Автоваз» повысит цены на автомобили Lada Бизнес, 17:48
Вы «миссионер» или «наемник»? Джефф Безос — о предпринимателях Pro, 17:44
Война санкций ,  
0 

Экс-глава МИД Австрии сочла невозможным полный разрыв торговли с Россией

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: полностью прекратить торговлю с Россией невозможно
Кнайсль, комментируя данные о возможном запрете на экспорт в Россию, отметила, что санкции «не приносят тех результатов», на которые рассчитывали те, кто их вводит. Российские власти предупреждали, что ответ будет зеркальным
Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Michael G / EXPA / Eibner-Pressefoto / imago-images.de / Global Look Press)

Полностью прекратить торговлю с Россией невозможно, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Москве в ходе лекции на просветительском марафоне «Знание»

Ранее о том, что в «Большой семерке» обсуждают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию, сообщал Bloomberg.

«Я не думаю, что возможно полностью прекратить торговлю с Россией. Мы слышим, что России грозят санкции, но мы видим, что они не приносят тех результатов [на которые рассчитывали те, кто их вводит]», — сказала Кнайсль журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера, на свадьбе присутствовал президент России Владимир Путин. Он пробыл на мероприятии около часа, за это время он станцевал с невестой.

В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» как независимый директор, но менее чем через год покинула пост. Это произошло после того, как депутаты Европарламента призвали ввести санкции против экс-главы МИДа и других «европейских членов правления крупных российских компаний».

Тем же летом Кнайсль покинула Австрию. По словам политика, ей поступали угрозы, СМИ обвиняли ее в работе на КГБ и шпионской деятельности, и в Австрии для нее действовал «де-факто запрет на работу». В итоге Кнайсль переехала в Ливан.

Читайте на РБК Pro
Как освободить компанию от административной ответственности
Что такое альбинизм и как он влияет на качество жизни
Как российскому бизнесу выходить на международный рынок в 2023 году
Экономика КНР восстанавливается. Что будет с Alibaba и Tencent

Идея ввести почти полный запрет на экспорт в России, которую прокомментировала экс-министр, начали обсуждать участники «Большой семерки», сообщали источники Bloomberg. К инициативе хотели привлечь и ЕС, говорили они. Однако Евросоюз и Япония выступили против введения почти полного запрета на экспорт, посчитав его невозможным, писала Financial Times.

В Кремле предупредили, что обсуждаемые странами «Большой семерки» новые санкции против России, включая тотальный запрет на экспорт, «будут бить и по мировой экономике», что, в свою очередь, «может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису». Если же страны все же введут подобные санкции, Россия ответит прекращением импорта товаров по наиболее чувствительным для G7 категориям и выйдет из зерновой сделки, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Карин Кнайсль санкции экспорт
Материалы по теме
Силуанов заявил, что ЕС исчерпал возможности «делающих больно» санкций
Политика
Боррель сообщил о неготовности Евросоюза согласовать новые санкции
Политика
Глава МИД Польши назвал возможные сроки согласования 11-го пакета санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter