Экс-глава МИД Австрии Кнайсль объяснила переезд не в Россию, а в Ливан
Бывший министр иностранных дел Карин Кнайсль, которая переехала из Европы в Ливан после угроз в свой адрес, рассказала на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), почему не выбрала для переезда Россию.
«Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают как только Карин. И это очень важно», — сказала она в кулуарах ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).
В августе этого года Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017–2019 годах и известна своими приятельскими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным, рассказала, что уехала в Ливан после угроз. По словам политика, ей угрожали на улицах Вены, также она получала электронные письма с угрозами.
«Содержание было примерно следующее: русская свинья, тебя надо повесить, путинская проститутка, тебе надо горло вспороть и похоронить так заживо, и мы позаботимся о том, чтобы тебя именно так и похоронили», — заявила бывший министр.
Кнайсль уточнила, что приняла решение об отъезде еще осенью 2020 года, то есть до вхождения в состав совета директоров «Роснефти» и начала спецоперации России и Украины. После этого, в мае 2022-го, экс-глава австрийского МИДа вышла из совета директоров российской компании, членом которого была около года.
Первое время после отъезда из Австрии Кнайсль находилась во Франции, но затем перебралась в Ливан. Ранее, говоря о жизни в этой стране, экс-министр отмечала, что не знает точно, сможет ли она после поездок в Россию по возвращении не получить «больших проблем».
Путин в 2018 году был гостем на свадьбе Кнайсль. На мероприятии он пробыл около часа и станцевал с невестой. В качестве подарка российский президент привез тульский самовар, картину и старинную масловыжималку. Кроме того, на свадьбе Кнайсль выступил Кубанский казачий хор.