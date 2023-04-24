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Politico узнало о «пряниках, а не кнуте» Евросоюза ради изоляции России

Politico: ЕС хочет отвоевать влияние России на Казахстан, Бразилию, Нигерию и Чили
Европейские дипломаты разработали согласованную стратегию для укрепления связей с Казахстаном, Бразилией, Нигерией и Чили, чтобы ослабить влияние России. Евросоюз рассматривает противостояние с Москвой как «битву предложений»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Евросоюз составил детальные планы развития сотрудничества с дружественными России Казахстаном, Бразилией, Нигерией и Чили в целях изоляции Москвы. Конфиденциальный документ был распространен среди руководства ЕС, пишет Politico. Издание отмечает, что акцент в нем «явно делается на пряниках, а не на кнутах».

«Мы находимся в конкурентной геополитической среде: не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и укрепить наши отношения», — сказано в документе.

В Евросоюзе намерены развивать торговые связи с этими странами, а также сформировать для них индивидуальные предложения в разных сферах: миграции, энергетике, экономическом развитии и координации в области безопасности. Инициативы обсудят министры иностранных дел стран — членов ЕС на саммите 24 апреля.

Это «громадная переориентация <...> того, как мы проводим внешнюю политику — не нашей внешней политики, конечно, а того, как мы ее проводим», прокомментировал изданию высокопоставленный европейский дипломат. И отметил пользу согласованной стратегии такой работы.

В документе отмечается, что каждая из четырех стран представляет собой потенциальную опору для Евросоюза в тех регионах, где Европа вынуждена соперничать за влияние и ресурсы с Китаем и Россией. Бразилия и Чили расположены в богатой сырьем Латинской Америке, Нигерия — экономический центр Западной Африки, а Казахстан обладает запасами нефти и газа.

Особое внимание в документе уделено Казахстану с акцентом на побочный эффект от европейских санкций на его экономику. По мнению руководства ЕС, цель этого государства в Центральной Азии — «оставаться надежным посредником между Востоком и Западом». Европейским странам следует «обеспечить невозможность обхода международных санкций» с помощью Казахстана, который хочет нарастить поставки в Европу своей нефти, избегая транзита через российскую территорию.

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Казахстан, пишет Politico, желает расширения сотрудничества с ЕС, увеличения числа визитов высокопоставленных чиновников Евросоюза, «публичной поддержки ЕС своей программы реформ» и безвизового режима.

«Изоляция России невозможна, несмотря на то что недружественные, а точнее, враждебные по отношению к нам страны пытаются нас изолировать в экономическом, политическом, торговом планах. Это у них не получается и не получится», — заявил представитель президента Дмитрий Песков.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Нигерия Казахстан Чили Бразилия политическое влияние изоляция России Китай
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