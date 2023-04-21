Кремль предупредил об угрозе для мировой экономики из-за санкций G7

Дмитрий Песков: запрет на экспорт в Россию может привести к мировому кризису

Любые санкции против России бьют и по мировой экономике, заявил Песков. Россия тем временем к новым ограничениям адаптируется

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Обсуждаемые странами «Большой семерки» новые санкции против России, включая тотальный запрет на экспорт, могут ускорить скатывание мировой экономики в кризис, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Исходим из того, что в любом случае и нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые дополнительные шаги, о которых, возможно, думают сейчас в Брюсселе и в Вашингтоне, они, конечно, будут бить и по мировой экономике. Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», — сказал Песков.

США и ряд других стран — союзников Украины рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию, сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердило агентство Kyodo. По словам его собеседников, официальные лица «Большой семерки» обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров G7 в Японии в мае.

Если предложение будет принято, то санкционный режим в корне изменится: в Россию по умолчанию запретят любой экспорт, если только на него не дадут отдельное разрешение. По словам источника Kyodo, страны могут распространить запрет на подержанные автомобили, шины, косметические товары и одежду. Список товаров пока не согласован — перед этим лидерам G7 еще предстоит договориться, принимают ли они новые меры или нет. По данным Bloomberg, скорее всего, исключения из санкций сделают для лекарств и сельскохозяйственной продукции.