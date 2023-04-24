FT сообщила о выступивших против идеи США запретить экспорт в Россию

ЕС и Япония выступили против предложения США к странам G7 запретить весь экспорт в Россию, назвав это невозможным, пишет газета

ЕС и Япония выступили против предложения США к странам «Большой семерки» запретить весь экспорт в Россию, пишет FT. Представители Токио и европейского объединения на прошлой неделе выразили мнение, что такие меры были бы невозможными, сказали газете три источника, осведомленных о переговорах по этой теме.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что в G7 обсуждают введение почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Сейчас под запретом поставки подсанкционных товаров, а обсуждаемая «Большой семеркой» идея предусматривает запрет на экспорт любых товаров, кроме тех категорий, для которых будет сделано исключение.

Газета Financial Times писала, что пока санкции не коснулись только тех областей, которые критически важны для одного или нескольких членов ЕС, поэтому на новые ограничения может быть наложено вето. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель пока не готов согласовать новый пакет ограничений против России.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя возможный запрет на экспорт любой продукции в Россию, пригрозил, что Москва ответит прекращением импорта товаров «по наиболее чувствительным для G7 категориям», а зерновая сделка будет завершена.