Медведев предупредил G7 о разрыве зерновой сделки при запрете на экспорт

Тотальный запрет на экспорт товаров в Россию со стороны G7 приведет к ответным мерам, предупредил Медведев. Среди возможных шагов Москвы в этом сценарии он назвал прекращение зерновой сделку и запрет на импорт в страны G7

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Если страны G7 введут полный запрет на экспорт товаров в Россию, Москва ответит прекращением импорта товаров по наиболее чувствительным для G7 категориям, а зерновая сделка будет завершена, написал в своем-телеграм канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются. Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему. В голове — лишь м'яке жовто-блакитне гівно», — заявил Медведев.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года. Часть договоренности касается вывоза с Украины зерна, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз Россия продлила сделку на 60 дней, ее срок истекает 18 мая.



О том, что в G7 обсуждают идею ввести почти полный запрет на экспорт товаров в Россию 20 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, такую возможность рассматривают ключевые союзники Украины, включая США. Собеседники агентства рассказали, что идею обсудили в преддверии майского саммита G7 в Японии, а к ее реализации хотят привлечь ЕС.

Данный механизм может перевернуть действующий режим санкций, пишет Bloomberg. Сейчас под запретом поставки в Россию подсанкционных товаров, а обсуждаемый G7 подход предполагает запрет на экспорт любых товаров по умолчанию, ввозить в Россию разрешат только те категории, для которых будет сделано исключение.

По данным Financial Times, европейские чиновники считают, что санкции против России достигли предела. Они пока не коснулись только тех областей, которые критически важны для одного или нескольких членов ЕС, а потому новые ограничения могут быть встречены вето, рассказали источники издания. «Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер», — говорил собеседник FT. Газета пишет, что новый пакет санкций ЕС, скорее всего, будет сосредоточен на расширении списка подсанкционных лиц и ужесточении мер по борьбе с обходом ограничений.

В Кремле заявили, что обсуждаемый G7 полный запрет на экспорт в Россию может привести к ускорению кризиса в мировой экономике.