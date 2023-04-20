Bloomberg: США и союзники Украины обсуждают почти полный запрет на экспорт в Россию

Bloomberg узнал об обсуждении почти полного запрета на экспорт в Россию

В G7 обсуждают возможность запретить поставлять в Россию все товары, кроме тех, для которых сделают исключения. К инициативе хотят привлечь и ЕС. Но на пути принятия новых мер могут возникнуть серьезные трудности

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Некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, представители «Большой семерки» обсуждают эту идею в преддверии майского саммита лидеров в Японии и намерены привлечь к ее реализации и страны Евросоюза.

Подход, который обсуждают дипломаты, может полностью перевернуть действующий режим санкций, пишет Bloomberg. Если сейчас в Россию разрешено поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то при новом подходе под запрет подпадут уже все товары и ввозить страна сможет только те, для которых будет сделано исключение.

Список товаров пока не согласован — перед этим лидерам «Большой семерки» еще предстоит договориться, принимают ли они новые меры или нет. По словам источника Bloomberg, скорее всего, исключения из санкций сделают для лекарств и сельскохозяйственной продукции.

Однако на пути принятия нового запрета есть серьезные препятствия, отмечает Bloomberg. Чтобы он вступил в силу в Евросоюзе, новые меры должны одобрить все члены объединения. А учитывая вероятную негативную реакцию компаний, которые продолжают поставлять товары на российский рынок, наряду с риском ответных мер со стороны Москвы вопрос приведет к «бурным дебатам», предполагает агентство.

С конца февраля прошлого года Евросоюз, США и Великобритания неоднократно ужесточали санкции против России. Под ограничения попали и экспортные товары. В частности, под санкциями ЕС оказалась почти половина (49%) его экспорта в страну (по состоянию на 2021 год). Десятый пакет ограничительных мер, который Евросоюз ввел против России, включает запрет на экспорт из России битума и синтетического каучука.

Российские власти считают введенные против страны санкции незаконными. «Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы <...> в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — говорил президент Владимир Путин.