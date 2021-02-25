Минобороны ответило на критику Пашиняном работы «Искандеров»

Никол Пашинян во время выступления на акции своих сторонников на площади у Дома правительства Армении (Фото: Степан Погосян / Photolure / ТАСС)

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вероятно, ввели в заблуждение по поводу использования комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

Ранее Пашинян сказал, что во время осеннего конфликта в Нагорном Карабахе российские ракетные комплексы «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

«Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна, поскольку, по информации Минобороны, Армения не использовала российские ракетные комплексы «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.