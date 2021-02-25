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Армянская оппозиция призвала строить баррикады у парламента

Протестующие хотят заблокировать проспект у здания парламента и проводить акцию с требованием об отставке Пашиняна бессрочно

Активисты армянской оппозиции, которые выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявили о перекрытии проспекта маршала Баграмяна в центре Еревана. Об этом со ссылкой на слова лидера оппозиции Вазгена Манукяна пишет «Интерфакс».

«Мы перекрываем улицу баррикадами, чтобы заставить парламент провести заседание и проголосовать за снятие с должности премьера Никола Пашиняна», — сказал Манукян. Он добавил, что протестующие планируют оставаться на проспекте Баграмяна и ночью.

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Вазген Манукян

Манукян также призвал участников митинга закрыть проспект Баграмяна баррикадами с обеих сторон, отмечает местный портал Aysor.

«Мы останемся, пусть [Пашинян] придет, давайте диктуем, какие у нас требования, как ему уйти», — сказал Манукян, добавив то, что там теперь находится их место сбора. «Итак, наша штаб-квартира здесь», — заявил он.

До этого во время митинга оппозиции на площади Свободы в центре Еревана о намерении остаться на улицах на ночь заявлял координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян. Он призывал противников Пашиняна взять теплую одежду.

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Фото:Stepan Poghosyan / PHOTOLURE via AP

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После окончания митинга протестующие собирались пройти к зданию Национального собрания. Там они хотели, как писал Aysor, призвать парламентариев рассмотреть вопрос об отставке Пашиняна, а после этого вернуться обратно к площади Свободы, где они проводили митинг.

В то же время свой митинг проводили и сторонники Пашиняна. Сам премьер, выступая на акции, заявил, что решение о его уходе должен принимать народ. Также он приказал военным «заниматься своими делами», вернувшись к защите границ.

Пашинян вышел к сторонникам в Ереване после конфликта с военными. Видео
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С требованием отставки премьера Никола Пашиняна и правительства Армении утром 25 февраля выступил Генеральный штаб Вооруженных сил республики. В заявлении военных говорилось, что «премьер-министр и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной ситуации». Этому заявлению предшествовал конфликт между Пашиняном и замначальника Генштаба Тираном Хачатряном. Представитель Генштаба раскритиковал слова премьера, который заявил, что из всех использованных в ходе конфликта в Карабахе российских комплексов «Искандер» сработали только 10% ракет.

В свою очередь, Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота. После этого он созвал своих сторонников на площадь Республики в Ереване, к дому правительства, и объявил об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна.

В Кремле заявили, что «с тревогой» наблюдают за происходящим в Армении. «Призываем всех к спокойствию. Считаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что Москва считает Ереван «очень важным и близким союзником на Кавказе».

Автор
Максим Ярыгин
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