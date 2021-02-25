Пашинян назвал попыткой переворота требование военных об отставке

Глава правительства заявил об отставке руководителя Главного штаба армянской армии

Никол Пашинян (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал попыткой военного переворота призыв Генштаба уйти ему в отставку. Об этом он написал в своем Facebook.

Пашинян также призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в центре Еревана. Спустя короткое время также в Facebook премьер объявил о решении отправить в отставку руководителя Главного штаба Оника Гаспаряна.

Ранее военные заявили о том, что «премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации». Это произошло после того как был уволен первый заместитель начальника Главного штаба Тиран Хачатрян.

Материал дополняется.