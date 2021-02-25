Политика , 25 фев, 11:25
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Пашинян назвал попыткой переворота требование военных об отставке
Глава правительства заявил об отставке руководителя Главного штаба армянской армии
Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал попыткой военного переворота призыв Генштаба уйти ему в отставку. Об этом он написал в своем Facebook.
Пашинян также призвал своих сторонников выйти на площадь Республики в центре Еревана. Спустя короткое время также в Facebook премьер объявил о решении отправить в отставку руководителя Главного штаба Оника Гаспаряна.
Ранее военные заявили о том, что «премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации». Это произошло после того как был уволен первый заместитель начальника Главного штаба Тиран Хачатрян.
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