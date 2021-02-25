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Политика ,  
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Поспорившего с Пашиняном об «Искандерах» генерала уволили из Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна. Это произошло после того, как, по сообщениям СМИ, высокопоставленный военный назвал «несерьезными» выводы о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер», которые ранее озвучил премьер-министр Никол Пашинян. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

«Освободить Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения», — говорится в документе. Хачатрян уволен по предложению главы правительства.

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Никол Пашинян

Пашинян, комментируя в интервью порталу «1in.am» слова экс-президента Сержа Саргсяна о том, что Армения могла бы использовать российские ракетные комплексы в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, заявил, что тогда имеющиеся у Армении «Искандеры» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Позже первый замглавы Генштаба Хачатрян, отвечая на вопрос портала Yerevan.Today, возможно ли, чтобы ракета комплекса «Искандер» разорвалась на 10%, сказал: «Конечно, невозможно… Как? ... «Искандер»? ... Один выстрел? ... На 10%? ... Извините, но это несерьезно». Он отметил, что делать выводы «с поверхностными оценками» — это несерьезно. «Не знаю, кто что сказал, но это невозможно», — добавил он. Представитель Генштаба призвал журналистов «не формировать неправильные представления об этом оружии».

В период обострения конфликта в Нагорном Карабахе в прошлом году у Армении было как минимум 16 ракетных комплексов, в том числе четыре «Искандера». В ноябре генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший с поста главного военного инспектора Армении, заявлял, что во время боев армянские военные задействовали российские комплексы.

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