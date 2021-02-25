Турция назвала события в Армении попыткой госпереворота и осудила их

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил события в Армении, назвав их попыткой государственного переворота, передает Reuters. Дипломат назвал неприемлемым, чтобы военные призывали к отставке демократически избранного лидера.

«Мы выступаем против любого государственного переворота или попытки государственного переворота, в какой бы точке мира он ни происходил. Мы решительно осуждаем попытку государственного переворота в Армении», — заявил глава МИД Турции на пресс-конференции в Будапеште.

В четверг, 25 февраля, Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства из-за увольнения первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Это произошло после того, как он не согласился с критикой со стороны Пашиняна российских ракетных комплексов «Искандер». По словам премьера, они оказались неэффективны во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Пашинян назвал требование военных о своей отставке попыткой переворота и принял участие в шествии своих сторонников.