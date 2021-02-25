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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Политический кризис в Армении. Главное

Армянский Генштаб потребовал отставки Пашиняна. Сам премьер назвал происходящее попыткой военного переворота. Конфликт между ними разгорелся после слов премьера о результатах стрельбы «Искандеров» в Нагорном Карабахе
Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE via AP
Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE via AP

Главное к 14:00 мск

  • Утром 25 января Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал уйти в отставку премьер-министра Николу Пашиняна. Военные заявили о неспособности главы правительства «принимать адекватные решения в кризисной ситуации»;
  • Пашинян назвал действия военных попыткой военного переворота.
  • Армянский премьер заявил о решении отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна.
  • Днем армянский премьер вышел к своим сторонникам на площади Республики в центре Еревана. Он сказал им, что вооруженные силы подчиняются правительству и народу Армении; Заявление Генштаба Пашинян назвал «эмоциональным».
  • Служба национальной безопасности Армении призвала всех граждан страны не прибегать к провокациям. В спецслужбе пообещали, что любое противоправное действие «получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов».

Что предшествовало конфликту

  • Вечером 24 февраля Пашинян уволил заместителя главы Генштаба Тирана Хачатряна. Последний позволил себе не согласиться с премьером касательно эффективности российских ракетных комплексов «Искандер», которые есть на вооружении армянской армии.
  • Сам Пашинян в интервью 1in.am заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года имевшиеся у Армении «Искандеры» «не взорвались или взорвались лишь на 10%».
  • Саму дискуссию начал бывший президент Армении Серж Саргсян, при котором Ереван и получил «Искандеры». В одном из интервью экс-глава государства заявил, что удивлен тем фактом, что армия не использовала «Искандеры» уже на третий день конфликта в Нагорном Карабахе.
  • В ноябре прошлого года бывший главный военный инспектор армянской армии Мовсес Акопян рассказывал о том, что «Искандеры» были задействованы в ходе военного конфликта. Однако при этом он не объяснил, насколько применение ракетного комплекса было эффективным.
  • При этом в Ереване продолжаются акции протеста оппозиции, уже несколько месяцев требующей отставки Пашиняна. Утром 25 февраля оппоненты премьера также вышли в центр Еревана и перекрыли ряд улиц. Один из лидеров оппозиции Вазген Манукян обвинил Пашиняна в попытке спровоцировать гражданскую войну.

Реакция России

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении. По его словам, ситуация в стране, которую Москва считает «очень важным и близким союзником на Кавказе», должна оставаться в конституционном поле.
  • Комментируя заявление Пашиняна об «Искандерах», Песков напомнил, что «российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в различных точках мира».
Автор
Артем Филипенок
Армения Никол Пашинян «Искандер» Нагорный Карабах
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