Политический кризис в Армении. Главное

Армянский Генштаб потребовал отставки Пашиняна. Сам премьер назвал происходящее попыткой военного переворота. Конфликт между ними разгорелся после слов премьера о результатах стрельбы «Искандеров» в Нагорном Карабахе

Фото: Stepan Poghosyan / PHOTOLURE via AP

Главное к 14:00 мск Утром 25 января Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал уйти в отставку премьер-министра Николу Пашиняна. Военные заявили о неспособности главы правительства «принимать адекватные решения в кризисной ситуации»;

Пашинян назвал действия военных попыткой военного переворота.

Армянский премьер заявил о решении отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Днем армянский премьер вышел к своим сторонникам на площади Республики в центре Еревана. Он сказал им, что вооруженные силы подчиняются правительству и народу Армении; Заявление Генштаба Пашинян назвал «эмоциональным».

Служба национальной безопасности Армении призвала всех граждан страны не прибегать к провокациям. В спецслужбе пообещали, что любое противоправное действие «получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов».

Что предшествовало конфликту

Вечером 24 февраля Пашинян уволил заместителя главы Генштаба Тирана Хачатряна. Последний позволил себе не согласиться с премьером касательно эффективности российских ракетных комплексов «Искандер», которые есть на вооружении армянской армии.

Сам Пашинян в интервью 1in.am заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года имевшиеся у Армении «Искандеры» «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Саму дискуссию начал бывший президент Армении Серж Саргсян, при котором Ереван и получил «Искандеры». В одном из интервью экс-глава государства заявил, что удивлен тем фактом, что армия не использовала «Искандеры» уже на третий день конфликта в Нагорном Карабахе.

В ноябре прошлого года бывший главный военный инспектор армянской армии Мовсес Акопян рассказывал о том, что «Искандеры» были задействованы в ходе военного конфликта. Однако при этом он не объяснил, насколько применение ракетного комплекса было эффективным.

При этом в Ереване продолжаются акции протеста оппозиции, уже несколько месяцев требующей отставки Пашиняна. Утром 25 февраля оппоненты премьера также вышли в центр Еревана и перекрыли ряд улиц. Один из лидеров оппозиции Вазген Манукян обвинил Пашиняна в попытке спровоцировать гражданскую войну.

Реакция России