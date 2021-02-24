Эксперты оценили заявление Пашиняна об осечках российских «Искандеров»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:04
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
Российских легкоатлетов не допустили на зимний чемпионат Европы Спорт, 14:26 Протесты националистов у администрации Зеленского. Видео Политика, 14:26 СМИ узнали о штрафе для Большунова за столкновение с финским лыжником Спорт, 14:14 Как и зачем транспортные компании внедряют электронный документооборот Pro, 14:12 В Госдуме предложили легализовать криптовалюты по примеру наркопрепаратов Крипто, 14:11 Чек-листы здорового питания: как следить за прогрессом новых привычек РБК, Перекрёсток и Almette, 14:09 Rolls-Royce посвятил особый Phantom загадкам космоса и времени Авто, 14:04 Криптобиржа впервые станет публичной. Ее оценивают в $100 млрд Крипто, 13:58 Верховный суд уточнил нормы компенсации дольщикам за «акционные» метры Недвижимость, 13:54 Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей без билета Общество, 13:54 Ozon и Wildberries обошли Mail.ru в списке самых дорогих компаний Рунета Бизнес, 13:44 Власти Грузии назвали дату открытия границы для россиян Общество, 13:38 Успеть за «Яндексом»: как быстро обновлять ИТ-продукты Pro, 13:30 В Новосибирске укравшему выплаты ветеранам почтальону дали условный срок Общество, 13:25
Политика ,  
0 

Эксперты оценили заявление Пашиняна об осечках российских «Искандеров»

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters)
Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ракеты российских комплексов «Искандер» взрывались лишь на 10%, является ложным. Такое мнение в беседе с РБК выразил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Это фейковые данные, — заявил он. — Да вообще быть не может в принципе [осечек], этот комплекс Армения принимала как положено, никаких претензий не было со стороны Армении».

К аналогичному выводу пришел военный эксперт и один из авторов книги ЦАСТ «В ожидании бури: Южный Кавказ» Юрий Лямин. «В целом такой процент осечек, как заявляет Пашинян, не встречался даже у совсем старых комплексов, что еще раз дает основание не верить в подобное», — пояснил он.

Пашинян усомнился в эффективности российских «Искандеров»
Политика
Никол Пашинян

Накануне в интервью новостному сайту 1in.am Пашинян заявил, что ракеты российских комплексов «Искандер» не взорвались «или взорвались лишь на 10%» во время военных действий в Нагорном Карабахе. Так глава правительства Армении прокомментировал заявление бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы использовать «Искандер» еще на четвертый день войны. На вопрос журналиста о том, возможны ли такие осечки, Пашинян ответил, что не знает.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Во время военных действий на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов, в том числе четыре «Искандера». Ранее генерал-полковник Мовсес Акопян заявлял, что Армения задействовала в ходе боевых действий «Искандер», однако в каком именно направлении, он не уточнил.

Путин обсудил с Пашиняном Карабах
Политика
Владимир Путин

10 ноября Пашинян совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным опубликовал заявление о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Для контроля за соблюдением перемирия Россия направила в Нагорный Карабах миротворцев. Они пробудут там до 2025 года.

Читайте на РБК Pro
Славные мерзавцы и бунтари: Сидни Финкельштейн — о типах «супербоссов» Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов «Вы все меня бесите»: за что инспектор ГИТ может увеличить штраф Сможет ли новый глава Intel решить проблемы компании — The Economist

Никол Пашинян Нагорный Карабах Армения Азербайджан Россия новости
Материалы по теме
Пашинян усомнился в эффективности российских «Искандеров»
Политика
Путин обсудил с Пашиняном Карабах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter