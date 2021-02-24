Эксперты оценили заявление Пашиняна об осечках российских «Искандеров»

Никол Пашинян (Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters)

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ракеты российских комплексов «Искандер» взрывались лишь на 10%, является ложным. Такое мнение в беседе с РБК выразил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Это фейковые данные, — заявил он. — Да вообще быть не может в принципе [осечек], этот комплекс Армения принимала как положено, никаких претензий не было со стороны Армении».

К аналогичному выводу пришел военный эксперт и один из авторов книги ЦАСТ «В ожидании бури: Южный Кавказ» Юрий Лямин. «В целом такой процент осечек, как заявляет Пашинян, не встречался даже у совсем старых комплексов, что еще раз дает основание не верить в подобное», — пояснил он.

Накануне в интервью новостному сайту 1in.am Пашинян заявил, что ракеты российских комплексов «Искандер» не взорвались «или взорвались лишь на 10%» во время военных действий в Нагорном Карабахе. Так глава правительства Армении прокомментировал заявление бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы использовать «Искандер» еще на четвертый день войны. На вопрос журналиста о том, возможны ли такие осечки, Пашинян ответил, что не знает.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Во время военных действий на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов, в том числе четыре «Искандера». Ранее генерал-полковник Мовсес Акопян заявлял, что Армения задействовала в ходе боевых действий «Искандер», однако в каком именно направлении, он не уточнил.