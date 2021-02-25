Политика , 25 фев, 11:21
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Армянские военные потребовали отставки Пашиняна из-за увольнения генерала
Никол Пашинян (в центре)
Генштаб Вооруженных сил Армении заявил о протесте в связи с решением уволить первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна. Военные потребовали отставки премьера Никола Пашиняна и правительства, передает «Новости Армении».
«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации», — говорится в их заявлении.
Хачатрян был уволен решением президента Армена Саркисяна.
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