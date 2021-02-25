Армянские военные потребовали отставки Пашиняна из-за увольнения генерала

Никол Пашинян (в центре) (Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости)

Генштаб Вооруженных сил Армении заявил о протесте в связи с решением уволить первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна. Военные потребовали отставки премьера Никола Пашиняна и правительства, передает «Новости Армении».

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации», — говорится в их заявлении.

Хачатрян был уволен решением президента Армена Саркисяна.

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