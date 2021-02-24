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Пашинян усомнился в эффективности российских «Искандеров»

По словам премьер-министра, во время осеннего конфликта в Нагорном Карабахе российские ракетные комплексы «не взорвались или взорвались лишь на 10%»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стоящие на вооружении у Армении российские ракетные комплексы «Искандер» не взорвались «или взорвались лишь на 10%», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью новостному сайту «1in.am».

Так Пашинян прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер» на четвертый день войны. «Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», — сказал Пашинян. На замечание журналиста, разве так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х».

Во время конфликта в Карабахе в прошлом году на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов: восемь «Эльбрусов», четыре «Точки» и четыре «Искандера». В ноябре генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил на пресс-конференции, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала «Искандер». «Был применен, но не могу сказать, в каком направлении», — сказал Акопян.

Комплексы «Искандер» были впервые продемонстрированы на военном параде в Ереване в сентябре 2016 года. В Минобороны страны подтвердили поставку комплексов в феврале 2017 года, отметив, что детали контракта с Россией находятся под грифом «совершенно секретно». Бывший президент страны Серж Саргсян говорил, что их размещение было вынужденной мерой, чтобы сбалансировать ситуацию в регионе.

Путин, Алиев и Пашинян приняли заявление о Карабахе
Политика
Никол Пашинян,&nbsp;Ильхам Алиев и Владимир Путин

Боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. Обе стороны сообщали о многочисленных жертвах среди военнослужащих и мирного населения, стороны применяли бронетехнику и артиллерию.

10 ноября было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, Пашиняна и российского президента  Владимира Путина о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Армения и Азербайджан договорились, что зафиксируют за собой территории, занятые на момент подготовки соглашения. Кроме того, Армения обязалась освободить районы Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, так называемую буферную зону. Контролировать выполнения договоренностей обязалась Россия, направив в регион своих миротворцев.

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Пашинян указывал, что текст опубликованного заявления об условиях прекращения боев «невыразимо болезнен для него лично и для народа. При этом он пояснял, что Армения и Карабах решили как можно скорее прекратить войну, иначе последствия были бы гораздо тяжелее. Алиев после соглашения заявил о «капитуляции Армении», отметив, что Баку получил мир на выгодных для себя условиях.

Автор
Анастасия Батманова
«Искандер» Никол Пашинян Армения
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