Пашинян усомнился в эффективности российских «Искандеров»

По словам премьер-министра, во время осеннего конфликта в Нагорном Карабахе российские ракетные комплексы «не взорвались или взорвались лишь на 10%»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стоящие на вооружении у Армении российские ракетные комплексы «Искандер» не взорвались «или взорвались лишь на 10%», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью новостному сайту «1in.am».

Так Пашинян прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер» на четвертый день войны. «Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», — сказал Пашинян. На замечание журналиста, разве так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х».

Во время конфликта в Карабахе в прошлом году на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов: восемь «Эльбрусов», четыре «Точки» и четыре «Искандера». В ноябре генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил на пресс-конференции, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала «Искандер». «Был применен, но не могу сказать, в каком направлении», — сказал Акопян.

Комплексы «Искандер» были впервые продемонстрированы на военном параде в Ереване в сентябре 2016 года. В Минобороны страны подтвердили поставку комплексов в феврале 2017 года, отметив, что детали контракта с Россией находятся под грифом «совершенно секретно». Бывший президент страны Серж Саргсян говорил, что их размещение было вынужденной мерой, чтобы сбалансировать ситуацию в регионе.